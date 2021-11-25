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Браконьеры в Иркутской области застрелили медведицу и трёх медвежат

Браконьеры в Иркутской области застрелили медведицу и трёх медвежат
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Живодёры разорили берлогу и убили медвежью семью

В Иркутской области четверо браконьеров убили медведицу и трёх её медвежат.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, в Баяндаевском районе инспекторы ГИБДД и лесники остановили внедорожник. В багажнике они нашли свежевыделанные шкуры и лапы медведей.

Водитель автомобиля заявил, что останки медведей якобы нашёл в лесу.

Однако полицейские установили, что медвежью семью убили браконьеры. Четверо мужчин разорили берлогу, застрелили медведицу с тремя медвежатами. А всё происходящее они снимали на камеру мобильного телефона.

Браконьеры – жители Иркутской области в возрасте от 21 года до 47 лет.

- По оценкам специалистов, в результате незаконной охоты ущерб, нанесённый объектам животного мира, составил 240 тысяч рублей, - уточнили в ГУ МВД по Иркутской области.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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