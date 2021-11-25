Браконьеры в Иркутской области застрелили медведицу и трёх медвежат

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Живодёры разорили берлогу и убили медвежью семью



В Иркутской области четверо браконьеров убили медведицу и трёх её медвежат.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, в Баяндаевском районе инспекторы ГИБДД и лесники остановили внедорожник. В багажнике они нашли свежевыделанные шкуры и лапы медведей.



Водитель автомобиля заявил, что останки медведей якобы нашёл в лесу.



Однако полицейские установили, что медвежью семью убили браконьеры. Четверо мужчин разорили берлогу, застрелили медведицу с тремя медвежатами. А всё происходящее они снимали на камеру мобильного телефона.



Браконьеры – жители Иркутской области в возрасте от 21 года до 47 лет.



- По оценкам специалистов, в результате незаконной охоты ущерб, нанесённый объектам животного мира, составил 240 тысяч рублей, - уточнили в ГУ МВД по Иркутской области.



По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

