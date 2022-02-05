В Бурятии попытка разжечь печь бензином обернулась пожаром









Вчера днём в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии загорелась квартира в одноэтажном 4-х квартирном доме. К ликвидации возгорания были привлечены пожарные 1-го Баргузинского отряда государственной пожарной службы. На ликвидацию открытого горения потребовалось около полутора часов.В результате пожара в доме сгорела кровля на площади 160 квадратных метров, огнём повреждены две квартиры на площади 80 кв.м.Жильцы эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет.Предположительной причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, а именно в качестве розжига использовался бензин – им растапливали печь. В результате чего произошёл выброс пламени из печи, возгорание штор вследствие привело к пожару, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.