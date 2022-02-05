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В Бурятии попытка разжечь печь бензином обернулась пожаром

В Бурятии попытка разжечь печь бензином обернулась пожаром
Происшествия,  Фото:РА ГО и ЧС
От огня пострадали две квартиры

Вчера днём в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии загорелась квартира в одноэтажном 4-х квартирном доме. К ликвидации возгорания были привлечены пожарные 1-го Баргузинского отряда государственной пожарной службы. На ликвидацию открытого горения потребовалось около полутора часов.

В результате пожара в доме сгорела кровля на площади 160 квадратных метров, огнём повреждены две квартиры на площади 80 кв.м.

Жильцы эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет.

Предположительной причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, а именно в качестве розжига использовался бензин – им растапливали печь. В результате чего произошёл выброс пламени из печи, возгорание штор вследствие привело к пожару, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС. 


пожар

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