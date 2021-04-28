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В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину

В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину
Происшествия, 
ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе

Очередной наезд на пешехода произошёл сегодня днём, 28 апреля в Улан-Удэ.

На улице Зои Космодемьянской 66-летний водитель автомобиля «Рено Логан» сбил 68-летнюю женщину. Произошло это на нерегулируемом пешеходном переходе.

- Женщина доставлена в медицинское учреждение, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.

 

Как сообщал «Байкал-Dailу», в понедельник, 26 апреля на улице Балтахинова в Улан-Удэ была сбита 63-летняя женщина. Камера запечатлела, как она бежала по «зебре», пытаясь проскочить перед близко едущим автомобилем, но не успела.

В пятницу, 23 апреля, на улице Жердева 14-летняя девочка побежала по «зебре» на красный сигнал светофора и была сбита автомобилем.
ДТП
 
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