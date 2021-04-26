В Улан-Удэ пенсионерку, бежавшую по «зебре», сбила машина

Сегодня днём на улице Балтахинова в Улан-Удэ была сбита 63-летняя женщина. Камера запечатлела, как она бежала по «зебре», пытаясь проскочить перед близко едущим автомобилем, но не успела.
- 82-летний водитель «Тойоты Королла» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 63-летнюю женщину. Пешеход была доставлена в медицинское учреждение для осмотра, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В Госавтоинспекции напоминают, что пешеходы, переходя проезжую часть, должны убедиться в безопасности маневра и дождаться остановки всех транспортных средств.
Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу, 23 апреля, на улице Жердева 14-летняя девочка побежала по «зебре» на красный сигнал светофора и была сбита автомобилем.
2 марта на улице Бабушкина 52-летняя женщина также побежала по «зебре» на красный сигнал светофора и попала под колёса «Лексуса». Женщина отлетела на трамвайные пути, получила тяжелейшие травмы и скончалась.