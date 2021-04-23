В Улан-Удэ побежавшую на «красный» девочку сбила машина

Сегодня, 23 апреля, в Улан-Удэ произошёл очередной наезд на несовершеннолетнего пешехода.
Всё произошло около 15 часов на улице Жердева. 60-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Премио» на регулируемом пешеходном переходе сбила 14-летнюю девочку. Она перебегала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
- Подросток доставлен в медицинское учреждение для осмотра, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.
Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения (смотреть в правый верхний угол):
Госавтоинспекция призывает родителей повторить со своими детьми правила безопасного поведения на дороге.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 19 апреля, в пригородном Вахмистрово водитель, которого ослепило солнце, сбил восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе.
Также на прошлой неделе произошли наезды в Улан-Удэ. 14 апреля водитель «Тойоты Филдер» сбил восьмилетнего мальчика. 13 апреля на улице Гагарина городской автобус сбил 16-летнюю девушку, вышедшую из трамвая. Водитель автобуса вину признал. Принято решение об его увольнении.
25 марта на улице Революции 1905 под колёса попал 17-летний парень, который слушал музыку в наушниках и потому не заметил автомобиль.
23 февраля возле вокзала пьяный водитель «Лексуса», угнавший этот автомобиль, насмерть сбил 16-летних парня и девушку – троюродных брата и сестру. Они шли по пешеходному переходу. После аварии мужчина скрылся с места ДТП, но затем был задержан. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места происшествия».
2 марта на улице Бабушкина 52-летняя женщина также побежала по «зебре» на красный сигнал светофора и попала под колёса «Лексуса». Женщина отлетела на трамвайные пути, получила тяжелейшие травмы и скончалась.