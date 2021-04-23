 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 апреля

22 апреля

Популярное

В Улан-Удэ побежавшую на «красный» девочку сбила машина

В Улан-Удэ побежавшую на «красный» девочку сбила машина
Происшествия, 
Очередной наезд на ребёнка произошёл в столице Бурятии

Сегодня, 23 апреля, в Улан-Удэ произошёл очередной наезд на несовершеннолетнего пешехода.

Всё произошло около 15 часов на улице Жердева. 60-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Премио» на регулируемом пешеходном переходе сбила 14-летнюю девочку. Она перебегала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

- Подросток доставлен в медицинское учреждение для осмотра, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.

Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения (смотреть в правый верхний угол):



Госавтоинспекция призывает родителей повторить со своими детьми правила безопасного поведения на дороге.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 19 апреля, в пригородном Вахмистрово водитель, которого ослепило солнце, сбил восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе.

Также на прошлой неделе произошли наезды в Улан-Удэ. 14 апреля водитель «Тойоты Филдер» сбил восьмилетнего мальчика. 13 апреля на улице Гагарина городской автобус сбил 16-летнюю девушку, вышедшую из трамвая. Водитель автобуса вину признал. Принято решение об его увольнении.

25 марта на улице Революции 1905 под колёса попал 17-летний парень, который слушал музыку в наушниках и потому не заметил автомобиль.

23 февраля возле вокзала пьяный водитель «Лексуса», угнавший этот автомобиль, насмерть сбил 16-летних парня и девушку – троюродных брата и сестру. Они шли по пешеходному переходу. После аварии мужчина скрылся с места ДТП, но затем был задержан. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места происшествия».

2 марта на улице Бабушкина 52-летняя женщина также побежала по «зебре» на красный сигнал светофора и попала под колёса «Лексуса». Женщина отлетела на трамвайные пути, получила тяжелейшие травмы и скончалась. 
ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ побежавшую на «красный» девочку сбила машина
В Улан-Удэ побежавшую на «красный» девочку сбила машина
Происшествия, 23.04.2021
Очередной наезд на ребёнка произошёл в столице Бурятии
В Иркутске с 1 мая введут особый противопожарный режим
В Иркутске с 1 мая введут особый противопожарный режим
Происшествия, 23.04.2021
По городу проведут профилактические рейды
Забайкалка предстанет перед судом за смерть дочери в ДТП
Забайкалка предстанет перед судом за смерть дочери в ДТП
Происшествия, 23.04.2021
Пьяная мать без водительских прав на машине врезалась в поезд
В Иркутской области поймали 17-летнюю закладчицу
В Иркутской области поймали 17-летнюю закладчицу
Происшествия, 23.04.2021
При задержании у девочки-подростка нашли свёртки с «синтетикой»
В Бурятии насильник ответит за преступление спустя восемь лет
В Бурятии насильник ответит за преступление спустя восемь лет
Происшествия, 23.04.2021
Насильник надругался над женщиной во время рыбалки
Под Улан-Удэ произошёл пожар на территории завода
Под Улан-Удэ произошёл пожар на территории завода
Происшествия, 23.04.2021
Огонь едва не перекинулся на подстанцию
В Бурятии примерный семьянин едва не убил пьющую жену
В Бурятии примерный семьянин едва не убил пьющую жену
Происшествия, 23.04.2021
За мужчину, который ранил ножом супругу, вступились все односельчане
В Улан-Удэ произошло ДТП на трамвайных путях
В Улан-Удэ произошло ДТП на трамвайных путях
Происшествия, 23.04.2021
Авария произошла напротив Русдрама
Улан-удэнец спрятал наркотики в зубной пасте
Улан-удэнец спрятал наркотики в зубной пасте
Происшествия, 23.04.2021
Изобретательный мужчина повёз наркотики с собой на вахту
В Бурятии сгорел автомобиль
В Бурятии сгорел автомобиль
Происшествия, 23.04.2021
Пожар произошёл ночью

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^