В Улан-Удэ побежавшую на «красный» девочку сбила машина

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Сегодня, 23 апреля, в Улан-Удэ произошёл очередной наезд на несовершеннолетнего пешехода.Всё произошло около 15 часов на улице Жердева. 60-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Премио» на регулируемом пешеходном переходе сбила 14-летнюю девочку. Она перебегала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.- Подросток доставлен в медицинское учреждение для осмотра, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.