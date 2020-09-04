Парня задержали на вокзале
Сотрудники транспортной полиции на железнодорожном вокзале станции Залари задержали 20-летнего студента вуза из Иркутска. У него при себе была коробка из-под молока, в которой спрятало более 82 гр гашишного масла.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере». Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, сообщили в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД на транспорте.
Студент из Иркутска вёз наркотики в коробке из-под молока
Происшествия, Фото:
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