Студент из Иркутска вёз наркотики в коробке из-под молока

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте

Парня задержали на вокзале



Сотрудники транспортной полиции на железнодорожном вокзале станции Залари задержали 20-летнего студента вуза из Иркутска. У него при себе была коробка из-под молока, в которой спрятало более 82 гр гашишного масла.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере». Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, сообщили в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД на транспорте.



