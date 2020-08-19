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В Бурятии накренившийся столб опасно навис над улицей

В Бурятии накренившийся столб опасно навис над улицей
Происшествия,  Фото:"Хоринск-инфо"
С проблемой пообещали разобраться

Жители села Хоринск в Хоринском районе Бурятии опасаются накренившегося столба. Проблему озвучили в группе «Хоринск-инфо.24/7». По словам местных жителей, столб находится по улице Комсомольская 47 – 2.

«Такое ощущение, что столб на проводах держится, страшно, сейчас ещё земля сырая, не дай бог что», «У нас стоит на улице Комсомольской столб очень сильно наклонился. РЭС приезжал и уехали. Мы боимся у нас дети играют, да и мы сами ходим!» - писали в группу обеспокоенные хоринцы.

Ответ дал глава сельского поселения «Хоринское» Чингис Базардараев

- По накренившейся опоре освещения на Комсомольской: заявку на ремонт опоры направили в РЭС. Отмечаю, что опора освещения, не линия электропередачи. Сейчас на ней нет напряжения. Просим помочь энергетиков, потому что у них есть соответствующая техника и опыт работы, - прокомментировал руководитель села.

Группа «Хоринск-инфо» отмечает, что сейчас ожидают решения проблемы.


Хоринский район
 
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