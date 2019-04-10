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В Улан-Удэ парень, сбитый таксистом, находится в реанимации

В Улан-Удэ парень, сбитый таксистом, находится в реанимации
Происшествия,  Фото:ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ
Стали известны подробности страшной аварии, произошедшей накануне вечером на ТСК

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером на ТСК в Улан-Удэ таксист устроил крупную аварию. Он врезался в другие автомобили, а также сбил пешехода. И виновник аварии, и пешеход получили тяжёлые травмы. Сегодня стали известны подробности ДТП.

- 38-летний водитель «Хонды Партнер», следуя по улице Боевая в направлении улицы Сахьяновой, в районе дома № 5 «Г», совершил столкновение со стоящей автомашиной «Хонда HRV», после чего наехал на крыльцо здания, а после сбил 20-летнего пешехода. Затем водитель совершил столкновение со стоящей автомашиной «Тойота Авенсис», - сообщают оперативные службы Улан-Удэ.



От столкновений машину такси сильно смяло с разных сторон, автомобильные колёса вывернуло или оторвало. На автомобиле кровь – скорее всего, сбитого молодого человека. Обоих пострадавших увезли в БСМП.



Виновник аварии получил рвано-ушибленную рану головы, переломы сразу десяти рёбер, в том числе со смещением, переломы четырёх позвонков, перелом левой ключицы со смещением и левосторонний пневмоторекс.

У сбитого молодого человека диагностировали тяжёлые травмы головы – закрытую черепно-мозговую, ушиб головного мозга тяжёлой степени, гематому лобно-височной области, перелом лобной кости, перелом верхних челюстных пазух справа со смещением, перелом нижней челюсти справа.



По информации «Байкал-Daily», молодой человек находится сейчас в реанимации.

Также выяснилось, что водитель, несмотря на символику такси «Максим», работает сейчас в службе заказа «Яндекс.такси». Устанавливается, был ли он на момент аварии пьян.

- Таксист был пьян, от него разило алкоголем, - рассказали «Байкал-Daily» очевидцы.

Однако пока эта информация официально не подтверждена. Родные пострадавшего парня переживают, что виновник аварии может уйти от ответственности.

ДТП
 
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