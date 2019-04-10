В Улан-Удэ парень, сбитый таксистом, находится в реанимации

- 38-летний водитель «Хонды Партнер», следуя по улице Боевая в направлении улицы Сахьяновой, в районе дома № 5 «Г», совершил столкновение со стоящей автомашиной «Хонда HRV», после чего наехал на крыльцо здания, а после сбил 20-летнего пешехода. Затем водитель совершил столкновение со стоящей автомашиной «Тойота Авенсис», - сообщают оперативные службы Улан-Удэ.









От столкновений машину такси сильно смяло с разных сторон, автомобильные колёса вывернуло или оторвало. На автомобиле кровь – скорее всего, сбитого молодого человека. Обоих пострадавших увезли в БСМП.











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У сбитого молодого человека диагностировали тяжёлые травмы головы – закрытую черепно-мозговую, ушиб головного мозга тяжёлой степени, гематому лобно-височной области, перелом лобной кости, перелом верхних челюстных пазух справа со смещением, перелом нижней челюсти справа.







