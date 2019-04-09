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В Улан-Удэ пьяный таксист врезался в машины и переехал пешехода

В Улан-Удэ пьяный таксист врезался в машины и переехал пешехода
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Крупное ДТП произошло во вторник вечером. ВИДЕО с места

В десятом часу вечера во вторник, 9 апреля в районе ТСК в Улан-Удэ произошло крупное ДТП. Аварию устроил водитель машины с символикой службы такси «Максим».

По информации «Байкал-Daily», таксист сперва ударился о дом, затем снёс две машины, а после сбил пешехода. По некоторым данным, автомобиль его также переехал.

Машина оказалась разбита, от ударов выбило стёкла и вывернуло колёса. Салон залит кровью, известно, что водитель получил тяжёлые травмы.




По предварительным данным, тяжело пострадал и молодой человек, на которого наехал таксист. Какие травмы получили оба, сейчас уточняется. Пострадавших госпитализировали на «скорой помощи».

По словам очевидцев, таксист был в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают сотрудники полиции. Точная информация устанавливается. 
ДТП
 
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