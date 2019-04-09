В Улан-Удэ пьяный таксист врезался в машины и переехал пешехода













По предварительным данным, тяжело пострадал и молодой человек, на которого наехал таксист. Какие травмы получили оба, сейчас уточняется. Пострадавших госпитализировали на «скорой помощи».



По словам очевидцев, таксист был в состоянии алкогольного опьянения.



На месте работают сотрудники полиции. Точная информация устанавливается.



В десятом часу вечера во вторник, 9 апреля в районе ТСК в Улан-Удэ произошло крупное ДТП. Аварию устроил водитель машины с символикой службы такси «Максим».По информации «Байкал-Daily», таксист сперва ударился о дом, затем снёс две машины, а после сбил пешехода. По некоторым данным, автомобиль его также переехал.Машина оказалась разбита, от ударов выбило стёкла и вывернуло колёса. Салон залит кровью, известно, что водитель получил тяжёлые травмы.