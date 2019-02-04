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Большегруз провалился под лёд в Иркутской области

Большегруз провалился под лёд в Иркутской области
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Масса грузовика превысила норму в четыре раза

В Усть-Кутском районе Иркутской области разрушена и закрыта ледовая переправа «Марково-Верхнемарково» через реку Лену. Причиной этого стал частичный провал под лёд грузового автомобиля. Он превысил допустимую нагрузку на лёд, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

На переправу, оснащённую знаком ограничения массы автомобиля 10 тоннами, днём 3 февраля выехал грузовой автомобиль «Ивеко», гружённый щебнем. В целом масса грузовика составила около 40 тонн. Лёд не выдержал нагрузки, в результате чего машина провалилась.



Водитель выбрался из кабины автомобиля и сообщил о происшествии. В отношении него составлен протокол об административном нарушении.

- Толщина льда на данном участке ледовой дороги составляет 60 сантиметров. Протяжённость переправы - 150 метров. Глубина реки в месте провала достигает 2,5 метров. Выезд на переправу перекрыт в обоих направлениях, - сообщают в Главном управлении МЧС.

провалы под лед
 
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