 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 марта

02 марта

Популярное

В Хурале Бурятии избрали зампредседателя бюджетного комитета

В Хурале Бурятии избрали зампредседателя бюджетного комитета
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Кандидат оказался только один

Сегодня на сессии Народного Хурала Бурятии утвердили назначение заместителя председателя бюджетного комитета. Пост получил депутат Михаил Степанов.

Его кандидатура оказалась единственной, а значит, все фракции пришли ранее к общему соглашению.

По порядку сессии, кандидаты на руководящую должность могут выступить перед собравшимися и ответить на их вопросы. Однако ни у кого вопросов к Степанову не возникло.

«За» его кандидатуру в итоги проголосовали 53 депутата, «против» - двое, пятеро не голосовали.

Должность зампредседателя бюджетного комитета стала вакантной с декабря 2021 года. Занимавший пост Галан Гунзынов ушёл из жизни

Михаил Степанов был избран в Хурал по избирательному округу № 20 (Стеклозавод, станция Дивизионная, нижняя часть центра города, дома в районе Виадук, часть Левого берега). Член «Единой России». Прежде был депутатом горсовета Улан-Удэ, возглавлял ООО «Бурятпромресурс». 
Народный Хурал депутаты Народного Хурала

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ряды депутатов Хурала Бурятии пополнил известный гиревик
Ряды депутатов Хурала Бурятии пополнил известный гиревик
Власть, 03.03.2022
Сергею Леонову вручили депутатский значок и удостоверение
Глава Бурятии в обращении к жителям сообщил о погибших на Украине
Глава Бурятии в обращении к жителям сообщил о погибших на Украине
Власть, 03.03.2022
Алексей Цыденов выпустил обращение к жителям в связи с ситуацией на Украине
Екатерину Кочетову одобрили на должность зампреда правительства Бурятии
Екатерину Кочетову одобрили на должность зампреда правительства Бурятии
Власть, 03.03.2022
Министр экономики объяснила, насколько вырастет её зарплата в новом статусе  
Аркадий Цыбиков покинул руководящий пост в Хурале Бурятии
Аркадий Цыбиков покинул руководящий пост в Хурале Бурятии
Власть, 03.03.2022
Депутат Цыбиков своё решение назвал осознанным
Экс-министра промышленности Бурятии переманили заплатой в 1,5 млн
Экс-министра промышленности Бурятии переманили заплатой в 1,5 млн
Власть, 03.03.2022
О том, что Антона Виноградова переманили, рассказал глава Бурятии
Глава Бурятии завёл телеграм-канал
Глава Бурятии завёл телеграм-канал
Власть, 03.03.2022
В телеграм-канале Алексей Цыденов будет делиться важными для республики новостями
Забайкалье «переименовали» в Zабайкалье
Забайкалье «переименовали» в Zабайкалье
Власть, 03.03.2022
Написание названия через Z уже появилось в пресс-релизах правительства Забайкалья
Бурятский омбудсмен подверглась информационной атаке
Бурятский омбудсмен подверглась информационной атаке
Власть, 03.03.2022
Юлия Жамбалова получает множество угроз и оскорблений в адрес военнослужащих
Названа возможная дата второго раунда переговоров Украины и России
Названа возможная дата второго раунда переговоров Украины и России
Власть, 02.03.2022
Первый раунд переговоров не остановил спецоперацию
Шойгу заявил о продолжении спецоперации на Украине
Шойгу заявил о продолжении спецоперации на Украине
Власть, 01.03.2022
Глава минобороны назвал главную задачу спецоперации
Алексей Цыденов вновь возглавил «единороссов» Бурятии
Алексей Цыденов вновь возглавил «единороссов» Бурятии
Власть, 01.03.2022
Решение было практически единогласным
Замруководителя СУ СКР по Бурятии получил должность в Иркутске
Замруководителя СУ СКР по Бурятии получил должность в Иркутске
Власть, 01.03.2022
Сергей Базаров трудился на этом посту более 14 лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^