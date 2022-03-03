Кандидат оказался только один
Сегодня на сессии Народного Хурала Бурятии утвердили назначение заместителя председателя бюджетного комитета. Пост получил депутат Михаил Степанов.
Его кандидатура оказалась единственной, а значит, все фракции пришли ранее к общему соглашению.
По порядку сессии, кандидаты на руководящую должность могут выступить перед собравшимися и ответить на их вопросы. Однако ни у кого вопросов к Степанову не возникло.
«За» его кандидатуру в итоги проголосовали 53 депутата, «против» - двое, пятеро не голосовали.
Должность зампредседателя бюджетного комитета стала вакантной с декабря 2021 года. Занимавший пост Галан Гунзынов ушёл из жизни.
Михаил Степанов был избран в Хурал по избирательному округу № 20 (Стеклозавод, станция Дивизионная, нижняя часть центра города, дома в районе Виадук, часть Левого берега). Член «Единой России». Прежде был депутатом горсовета Улан-Удэ, возглавлял ООО «Бурятпромресурс».
В Хурале Бурятии избрали зампредседателя бюджетного комитета
Власть, Фото:
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