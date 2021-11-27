Ушёл из жизни депутат Народного Хурала Бурятии

Галан Гунзынов скончался на 65-м году жизни
На 65-м году жизни скончался известный в Бурятии врач, депутат Народного Хурала Галан Гунзынов.
Галан Гунзынов родился 9 мая 1957 года в селе Куорка Кижингинского (Хоринского) района Бурятской АССР в многодетной семье колхозников. В 1979 году окончил лечебный факультет Читинского государственного медицинского института.
С 1979 по 1980 годы обучался в интернатуре по хирургии на базе республиканской больницы имени Семашко Улан-Удэ.
С 1980 по 1989 годы работал врачом-хирургом и эндоскопистом больницы №3 и по совместительству - в хирургическом отделении республиканской больницы.
С 1989 по 1992 годы обучался в очной аспирантуре при Всесоюзном научном центре хирургии АМН СССР и успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Оценка возможностей прогноза и профилактики послеоперационных осложнений у больных циррозом печени, портальной гипертензией». Во время обучения в аспирантуре активно участвовал во внедрении трансплантации (пересадки) печени, впервые осуществленном в Советском Союзе.
С 1992 года по 2002 годы работал врачом-хирургом хирургического отделения республиканской клинической больницы Улан-Удэ, а также борт-хирургом санитарной авиации. В 1995 году ему была присвоена высшая квалификационная категория хирурга.
Обучался в докторантуре при Российском научном центре хирургии и успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Портокавальное шунтирование у больных с внепеченочной портальной гипертензией».
С 2004 года работал заведующим хирургическим отделением республиканской клинической больницы Улан-Удэ и по совместительству профессором кафедры госпитальной хирургии медицинского института БГУ, с 2017 года – кафедры последипломного обучения, а также с 2004 по 2013 год являлся ведущим научным сотрудником Бурятского филиала НЦ РВХ СО РАМН.
Был членом общества хирургов Бурятии, Российского общества хирургов, Международной ассоциации хирургов-гепатологов.
Галан Гунзынов внедрил в практику здравоохранения Бурятии ряд новейших лечебно-диагностических методов. Был одним из тех, кто трудился над внедрением трансплантаций внутренних органов в республике.
В 1998 году ему присвоено звание «Народный врач Республики Бурятия», а 2008 году - звание «Заслуженный врач Российской Федерации». В 2004 году признан лауреатом конкурса «Лучший человек года» в номинации «Баатар Мэргэн» по версии газеты «Буряад Унэн». В 2017 году награждён медалью ордена «Трудовая доблесть».
Являлся депутатом Народного Хурала Бурятии двух созывов, с октября 2018 года занимал в парламенте должность заместителя председателя бюджетного комитета.
Ушёл из жизни депутат Народного Хурала Бурятии
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