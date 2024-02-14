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Большинство улан-удэнцев решили обойтись без подарков на 14 февраля

Большинство улан-удэнцев решили обойтись без подарков на 14 февраля
Общество,  Фото:pixabay.com
А купившие их горожане потратят около четырёх тысяч рублей

Представители сервиса SuperJob провели опрос и узнали, сколько жителей бурятской столицы планируют дарить подарки в День всех влюблённых. Как выяснилось, всего 14%. Большинство – 79% – делать этого не собираются.

Мужья, которые всё же решили сделать сюрприз своим супругам, потратят им на презент в среднем 4100 рублей, девушкам – 3900. На подарок мужьям улан-удэнки готовы выложить 2700 рублей, молодому человеку – около трёх тысяч. 

Кстати, большая часть горожан (73%) вообще не собираются ничего праздновать.


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