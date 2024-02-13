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Улан-удэнцы проигнорируют День Святого Валентина

Улан-удэнцы проигнорируют День Святого Валентина
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Большинство горожан даже не собираются его отмечать

В среду, 14 февраля, во всём мире отметят День Святого Валентина. Друг друга с ним поздравляют не только влюблённые, но и семейные пары

Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что большинство жителей бурятской столицы (73%) вообще не собираются ничего праздновать. Планы на 14 февраля есть только у каждого восьмого (13%). Как правило, это улан-удэнцы моложе 34 лет (25%).

Трое из десяти мужчин хотят купить своей половинке цветы. Чаще остальных радовать избранниц букетами намерены представители сильного пола до 34-х лет (52%). И лишь в 1 из 100 улан-удэнских компаний в День влюблённых будут устраивать какие-то активности и мероприятия. 
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