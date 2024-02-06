Среди школьников Улан-Удэ проведут военно-интеллектуальную игру

Помимо знаний, учащиеся соберут автомат и наденут ОЗК



Ученики школ Улан-Удэ сойдутся в интеллектуальной битве. Интеллектуально-информационная игра «Наш ответ» среди учащихся школ №13, №21, №38, №48, №51 и №64 будет посвящена Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.



Мероприятие состоится 8 февраля в городском культурном центре Улан-Удэ. Команды посоревнуется в знании военачальников, стрелкового оружия и военной техники, которые были задействованы во время Сталинградской битвы. Также школьники будут собирать и разбирать на время автомат АК-74 и надевать общевойсковой защитный комплект.



- Интеллектуально-информационная игра проводится среди школ Железнодорожного района на протяжении восьми лет, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Возрастное ограничение: 6+.

