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Среди школьников Улан-Удэ проведут военно-интеллектуальную игру

Среди школьников Улан-Удэ проведут военно-интеллектуальную игру
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Помимо знаний, учащиеся соберут автомат и наденут ОЗК

Ученики школ Улан-Удэ сойдутся в интеллектуальной битве. Интеллектуально-информационная игра «Наш ответ» среди учащихся школ №13, №21, №38, №48, №51 и №64 будет посвящена Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Мероприятие состоится 8 февраля в городском культурном центре Улан-Удэ. Команды посоревнуется в знании военачальников, стрелкового оружия и военной техники, которые были задействованы во время Сталинградской битвы. Также школьники будут собирать и разбирать на время автомат АК-74 и надевать общевойсковой защитный комплект.

- Интеллектуально-информационная игра проводится среди школ Железнодорожного района на протяжении восьми лет, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 6+.
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