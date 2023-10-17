Его отметили в нескольких номинациях
Народный фольклорный ансамбль «Тоонто» из Улан-Удэ стал лауреатом первой степени в международном многожанровом конкурсе «Единство и дружба народов» в нескольких номинациях: «Народный вокал», «Эстрадный вокал. Хор» и «Эстрадный вокал. Миниатюра».
Конкурс прошёл на сцене Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова в городе Грозный в период с 13 по 15 октября.
- Коллектив представил яркое и высококлассное вокальное произведение, в который раз доказав своё мастерство и профессионализм, а также продемонстрировал уникальные традиционные костюмы бурятской культуры, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Ансамбль из Улан-Удэ стал лауреатом международного конкурса
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