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Ансамбль из Улан-Удэ стал лауреатом международного конкурса

Ансамбль из Улан-Удэ стал лауреатом международного конкурса
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Его отметили в нескольких номинациях

Народный фольклорный ансамбль «Тоонто» из Улан-Удэ стал лауреатом первой степени в международном многожанровом конкурсе «Единство и дружба народов» в нескольких номинациях: «Народный вокал», «Эстрадный вокал. Хор» и «Эстрадный вокал. Миниатюра».

Конкурс прошёл на сцене Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова в городе Грозный в период с 13 по 15 октября.

- Коллектив представил яркое и высококлассное вокальное произведение, в который раз доказав своё мастерство и профессионализм, а также продемонстрировал уникальные традиционные костюмы бурятской культуры, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
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