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Гражданки Монголии хотели незаконно вывезти из Бурятии коробки орехов и сухофруктов

Гражданки Монголии хотели незаконно вывезти из Бурятии коробки орехов и сухофруктов
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
На 210 кг продукции не было сертификатов

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Кяхта» две гражданки Монголии пытались провезти через границу более 210 кг орехов и сухофруктов без положенных сертификатов.

Среди несертифицированной продукции был грецкий орех очищенный в коробках, смесь сухофруктов и орех в коробках и пакетах, сушёный абрикос с косточкой (урюк) в пакетах, изюм в коробках.


- Подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска вывозилась с территории РФ без сопровождения фитосанитарным сертификатом. Это является нарушением ч.1. ст. 25, ч.1 ст. 32 федерального закона от 21.07.2014 №206-ФЗ «О карантине растений» и создаёт угрозу распространения карантинных организмов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Составлено два административных протокола. Продукция возвращена в Россию для оформления фитосанитарного сертификата.
Россельхознадзор

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