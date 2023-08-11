Гражданки Монголии хотели незаконно вывезти из Бурятии коробки орехов и сухофруктов





В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Кяхта» две гражданки Монголии пытались провезти через границу более 210 кг орехов и сухофруктов без положенных сертификатов.Среди несертифицированной продукции был грецкий орех очищенный в коробках, смесь сухофруктов и орех в коробках и пакетах, сушёный абрикос с косточкой (урюк) в пакетах, изюм в коробках.- Подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска вывозилась с территории РФ без сопровождения фитосанитарным сертификатом. Это является нарушением ч.1. ст. 25, ч.1 ст. 32 федерального закона от 21.07.2014 №206-ФЗ «О карантине растений» и создаёт угрозу распространения карантинных организмов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.Составлено два административных протокола. Продукция возвращена в Россию для оформления фитосанитарного сертификата.