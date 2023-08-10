До Бурятии добрался новый опасный штамм коронавируса





Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в конце июня отменили режим повышенной готовности, введённый из-за коронавируса. Он действовал более трёх лет – с февраля 2020-го. А на днях единственный оставшийся в Бурятии ковидный госпиталь покинул последний пациент.

В России обнаружили новый вариант коронавируса под названием «Эрис» (EG.5). Об этом сообщили 10 августа в федеральном Роспотребнадзоре. Единичные случаи инфицирования этим штаммом выявили в апреле в нескольких городах и регионах – Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, Хакасии и в Бурятии.Всего в стране зафиксировали 17 заразившихся или 0,24 % от всех случаев инфицирования за последние месяцы – с апреля по август.Пока «Эрис» не получил широкого распространения. Но есть риск, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 из-за него усугубится. Она остаётся на строгом контроле Роспотребнадзора. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), частота выявления EG.5 в мире выросла с 6,2% до 11,6%.Симптомы у подхвативших его такие же, как и при других штаммах COVID-19 – кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди.- Но у людей с ослабленным иммунитетом и некоторых восприимчивых лиц заболевание может привести к более тяжёлым последствиям. «Эрис» способен лучше уклоняться от ранее выработанного иммунитета, – подчеркнули в надзорном ведомстве.