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В Бурятии из ковидного госпиталя выписали последнего пациента

В Бурятии из ковидного госпиталя выписали последнего пациента
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Пришёл день пустых палат, последний день работы в противочумном комбинезоне и в респираторе…»

31 июля случилось знаменательное событие – из единственного оставшегося в Бурятии ковидного госпиталя выписали последнего пациента. Об этом сообщила главврач инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.

- В тихий, тёплый последний день июля произошло замечательное событие! Выписан последний пациент из последнего ковидного госпиталя нашей республики! 1223 дня продолжалась наша борьба с новой коронавирусной инфекцией! Для нас этот день – день Победы! Ура! – написала она на своей странице.

Татьяна Сымбелова подчеркнула, что медики очень долго ждали этого дня – «отчаянно, яростно, теряя веру в свои силы, свое терпение....»

- И вот он тихо и спокойно пришёл этот прекрасный день - день пустых палат, последний день работы в противочумном комбинезоне и в респираторе, в шлемах! Мы его дождались! – поделилась главврач инфекционной больницы.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в июне этого года в Бурятии был отменён режим повышенной готовности по коронавирусу, действовавший с февраля 2020-го. 
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