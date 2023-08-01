«Пришёл день пустых палат, последний день работы в противочумном комбинезоне и в респираторе…»
31 июля случилось знаменательное событие – из единственного оставшегося в Бурятии ковидного госпиталя выписали последнего пациента. Об этом сообщила главврач инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.
- В тихий, тёплый последний день июля произошло замечательное событие! Выписан последний пациент из последнего ковидного госпиталя нашей республики! 1223 дня продолжалась наша борьба с новой коронавирусной инфекцией! Для нас этот день – день Победы! Ура! – написала она на своей странице.
Татьяна Сымбелова подчеркнула, что медики очень долго ждали этого дня – «отчаянно, яростно, теряя веру в свои силы, свое терпение....»
- И вот он тихо и спокойно пришёл этот прекрасный день - день пустых палат, последний день работы в противочумном комбинезоне и в респираторе, в шлемах! Мы его дождались! – поделилась главврач инфекционной больницы.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в июне этого года в Бурятии был отменён режим повышенной готовности по коронавирусу, действовавший с февраля 2020-го.
В Бурятии из ковидного госпиталя выписали последнего пациента
Общество, Фото:
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