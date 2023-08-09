Глава Российской академии наук посетил Бурятию и Иркутскую область

Он ознакомился с работой ряда академических институтов
С 4 по 6 августа президент Российской академии наук академик Геннадий Красников находился с рабочим визитом в Иркутской области и Бурятии. В ходе встречи с губернатором области Игорем Кобзевым глава РАН осмотрел ряд медицинских учреждений и обсудил с главой региона развитие научного центра на базе Иркутской областной детской клинической больницы.
- Здесь сосредоточены высокий потенциал и масштабные планы, которые мы будем поддерживать. Формируется, на мой взгляд, замечательный медицинский кластер, который по своим возможностям будет уходить далеко за пределы области. Я считаю, что он должен быть центром для Восточной Сибири. Это очень важно для жителей этих регионов, потому что здесь будут решаться задачи мирового уровня, выполняться уникальные операции, — отметил Геннадий Красников.
Также главу РАН ознакомили с работой ряда академических институтов – в частности, лимнологического института Сибирского отделения РАН и института земной коры СО РАН. Кроме этого, он принял участие в расширенном заседании президиума Иркутского филиала СО РАН и посетил Байкальский музей СО РАН.
В ходе второго дня поездки президент РАН совместно с главой ГК «Ростех» Сергеем Чемезовым, главой Бурятии Алексеем Цыденовым и губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым осмотрел объекты института солнечно-земной физики СО РАН в Бурятии – солнечные обсерватории в посёлках Монды, Торы и Бадары.
В ходе посещения Саянской солнечной обсерватории ИСЗФ СО РАН глава РАН принял участие в церемонии закладки первого камня в основание солнечного телескопа-коронографа с зеркалом диаметром 3 метра (КСТ-3). Инструмент будет создан в рамках реализации проекта национального гелиогеофизического комплекса РАН. В церемонии закладки первого камня также приняли участие академик РАН Гелий Жеребцов, директор ИСЗФ СО РАН член-корреспондент РАН Андрей Медведев и учёные, разработавшие концепцию КСТ-3. Об этом сообщает пресс-служба Российской академии наук.
Глава Российской академии наук посетил Бурятию и Иркутскую область
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