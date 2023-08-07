В Бурятии стартовало строительство уникального телескопа-коронографа

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Тункинском районе заложили первый камень объекта



В Тункинском районе Бурятии прошла церемония, посвящённая началу строительства уникального телескопа в Саянской солнечной обсерватории. Первый камень на месте нового объекта совместно заложили глава республики Алексей Цыденов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и президентом РАН Геннадий Красников.



К строительству телескопа-коронографа с зеркалом диаметром три метра (КСТ-3) приступили институт солнечно-земной физики СО РАН и предприятие «Ростеха». Это один из этапов создания национального гелиогеофизического комплекса РАН, который создаётся в России при поддержке правительства РФ.



С помощью телескопа-коронографа будут исследовать структуру фотосферы Солнца, для телескопов меньшего диаметра и орбитальных обсерваторий она недоступна. Эта работа позволит получить уникальные данные о различных явлениях на Солнце. В частности, можно будет получить сведения о причинах возникновения солнечных вспышек, корональных выбросов и других явлений.



Телескоп разместят в верхней части 30-метровой башни на вращающейся платформе. Оптическая схема КСТ-3 включает 13 зеркал, главное из которых диаметром 3 метра будет изготовлено из особого стеклокерамического материала толщиной 120 мм, его масса составит более 20 тонн.



- Проект национального гелиогеофизического комплекса РАН включает строительство семи уникальных объектов, три из них находятся в Иркутской области: лидар и комплекс радаров на побережье пролива Малое Море Байкала, нагревной стенд под Ангарском и центр обработки данных в Иркутске, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



