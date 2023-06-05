В Улан-Удэ встретили победителя конкурса «Вся страна»









Сам певец признался, что после участия в конкурсе у него завязались новые знакомства и появились идеи для дальнейшего развития.



- Безмерно волнительно и ответственно было выйти на сцену знаменитого Градского холла и представлять свой регион, могучий Дальний Восток, а в особенности малую родину - Бурятию, где всё моё родное до глубины души, здесь моя семья, моя мама, мой народ, моя земля и вся любовь к ней! Ну а быть победителем в конкурсе всей нашей необъятной России – это великое для меня счастье! До сих пор не верится, но меня переполняет чувство благодарности всем, а также организаторам такого нужного и невероятного события в нашей стране! Процветания конкурсу и участие самых талантливых музыкантов, которыми полна наша Матушка Россия! Низкий всем поклон, баярла, - обратился Чингис Раднаев.



Возможность услышать и поздравить победителя музыкального конкурса будет уже сегодня, 5 июня. Впервые Чингис Раднаев исполнит романсы Рахманинова, в честь 150-летия со дня рождения русского композитора. Концерт «Здесь хорошо» возрастное ограничение 0+).





Сам певец признался, что после участия в конкурсе у него завязались новые знакомства и появились идеи для дальнейшего развития.- Безмерно волнительно и ответственно было выйти на сцену знаменитого Градского холла и представлять свой регион, могучий Дальний Восток, а в особенности малую родину - Бурятию, где всё моё родное до глубины души, здесь моя семья, моя мама, мой народ, моя земля и вся любовь к ней! Ну а быть победителем в конкурсе всей нашей необъятной России – это великое для меня счастье! До сих пор не верится, но меня переполняет чувство благодарности всем, а также организаторам такого нужного и невероятного события в нашей стране! Процветания конкурсу и участие самых талантливых музыкантов, которыми полна наша Матушка Россия! Низкий всем поклон, баярла, - обратился Чингис Раднаев.Возможность услышать и поздравить победителя музыкального конкурса будет уже сегодня, 5 июня. Впервые Чингис Раднаев исполнит романсы Рахманинова, в честь 150-летия со дня рождения русского композитора. Концерт «Здесь хорошо» состоится в художественном музее имени Сампилова, в 18:30 ).

Утром 5 июня в аэропорту Улан-Удэ торжественно встретили победителя всероссийского конкурса этнической музыки «Вся страна» (18+), заслуженного артиста Бурятии Чингиса Раднаева. Также домой вернулся его творческий коллектив: группа «Своим ходом», музыканты из театра «Амар Сайн», студентки колледжа искусств имени Чайковского Сэлмэг Дамшаева и наша землячка Дарья Исаевой, которая проживает в Санкт-Петербурге.Финал всероссийского конкурса «Вся страна» состоялся на сцене «Градский Холл» в Москве 2 июня. Всего в конкурсе участвовали более 240 солистов и творческих коллективов из разных регионов России. В финальный тур жюри отобрало девять лучших исполнителей, каждый представлял свой округ. Чингис Раднаев выступал за Дальневосточный федеральный округ.В первой части Раднаев исполнил бурятскую песню «Алтаргана», а во второй части по жребию ему выпала плясовая казачья песня «Ойся, ты Ойся». Певец получил высокие оценки жюри и занял первое место.- Спасибо большое фестивалю! Огромное уважение и любовь этому конкурсу. Я думаю, что мы показали сегодня малую часть того, что умеем, ещё меньшую часть того, что мы хотим сделать. Поэтому вперёд, буряты говорят: «Урагша»! – сказал Чингис Раднаев со сцены во время вручения награды, после зал разразился аплодисментами.В аэропорту победителя встречала группа поддержки во главе с народной артисткой Бурятии, оперной певицей Ольгой Жигмитовой. Чингису по традиции преподнесли хадак, угостили белой пищей и вручили цветы.- Все мы рады, что Чингис Раднаев стал победителем конкурса, единогласно жюри назвали его лучшим из лучших! Чингис Раднаев счастлив и благодарит за поддержку своих родных и близких, земляков, друзей, всех, кто радел и верил, - рассказала Ольга Жигмитова.