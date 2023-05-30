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В Улан-Удэ устроят концерт в честь 150-летия со дня рождения Рахманинова

В Улан-Удэ устроят концерт в честь 150-летия со дня рождения Рахманинова
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Лучшие оперные голоса можно будет услышать в музее

В 2023 году в России широко отметят 150-летие со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. 5 июня в рамках празднования в художественном музее имени Сампилова в Улан-Удэ состоится концерт «Здесь хорошо» (возрастное ограничение 0+).

Перед зрителями выступят солисты, концертмейстеры Бурятского театра оперы и балета: Ольга Жигмитова, Лариса Соковикова, Билигма Ринчинова, Елена Мохосова, Оюна Дарижапова-Карпушкеева, Маргарита Мартынова, Чингис Раднаев, Александр Хандажапов, Максим Санкиров, Владимир Бойко.

Концертмейстеры - Виктория Винс, Ирина Литвинова, Елена Березовская.

Концерт организован культурным центром «Благость», Бурятским оперным театром, Insight People при поддержке министерства культуры Бурятии.

Справка:

Сергей Рахманинов родился 20 марта (1 апреля по новому стилю) 1873 года в дворянской семье. Консерваторское образование получил в Петербурге и Москве. Уже в годы учебы сочинил ряд произведений, в том числе романс «В молчаньи ночи тайной», Первый концерт для фортепиано с оркестром и одноактную оперу «Алеко» на либретто Немировича-Данченко по поэме Пушкина «Цыганы».

С 1900 года постоянно концертировал как пианист и дирижёр в России и за рубежом, участвовал в деятельности Русского музыкального общества, Российского музыкального издательства.

В декабре 1917 года Рахманинов отправился на гастроли в Скандинавию, откуда в Россию уже не вернулся. В 1918 вместе с семьей поселился в США. На Западе Рахманинов вёл жизнь странствующего пианиста-виртуоза, что оставляло мало времени для сочинения музыки. Лишь через девять лет после отъезда он вернулся к композиторской работе, оставив в музыкальное наследство Четвертый концерт, «Три русские песни» для хора и оркестра, Рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром, Третью симфонию, «Симфонические танцы» для оркестра и другие произведения.

Скончался в 1943 году.


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