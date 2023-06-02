В соцсетях вновь разгорелся громкий скандал из-за «поцелуя Байкала»

Жители Бурятии в очередной раз потребовали запретить сомнительное развлечение
Накануне в паблике «Online Buryatia» выложили видео, сделанное на Байкале. Дело, судя по всему, было ранней весной, когда лёд на озере ещё не растаял. Однако в Интернете запись всплыла только сейчас.
На кадрах – с десяток человек, которые потягивают из углубления во льду водоёма алкогольные напитки. Перед ними стоят тарелки с фруктами и разнообразными закусками.
- Очередное развлекательное видео от туристов на Байкале. Отчётливо видно, как они употребляют алкоголь прямо из озера. Эта тема уже широко освещалась и поднималась во многих СМИ и пабликах, однако турагентства до сих пор предлагают такую услугу, – отмечается в комментарии к видео.
Под ним развернулась оживлённая дискуссия. Некоторые участники паблика призвали запретить подобные развлечения, а ещё – наказывать и тех, кто придумывает и организовывает их, и самих отдыхающих. Интернет-пользователи осудили туристов, назвав их поведение «ужасным».
- Всякую фигню придумывают. Наш Байкал – не для ваших развлечений. Это священное озеро, – отмечают жители республики.
Другие не увидели здесь ничего предосудительного – мол, главное, чтобы потом всё за собой убрали. Третьи заявили начинать надо с себя, ведь многие местные тоже устраивают пьянки на побережье.
В последние годы в Сети то и дело мелькают фото и видео с людьми, пьющими алкоголь и соки прямо с поверхности священного водоёма. Это стало своего рода традицией среди гостей из других регионов, которой даже придумали название – «поцелуй Байкала». Горячительные напитки выливают в лунку на льду, а потом приступают к дегустации. Делают это в основном лёжа.
Своеобразное развлечение вызвало бурю возмущения у жителей Бурятии и соседней Иркутской области. Им не понравился ни сам «ритуал», ни пятна от алкоголя, которые остаются на байкальском льду. В феврале 2022-го активист КВН-движения Бурятии и автор проекта #МусорИзГоловы Чингис Болотов призвал земляков обратить на это внимание и не присоединяться к «новомодной потребительской схеме развлечения».
Тогда же турфирмы начали постепенно отказываться от сомнительной забавы. В итоге ей придумали альтернативу. Многие туристы начали угощаться напитками не из лунок, а из чего-то вроде ледяных бокалов или стаканов. Видеозапись с таким разместила в январе в своём официальном аккаунте компания, устраивающая экскурсии.
- Чистейшая вода Байкала зимой превращается в лёд, из которого любят делать вот такие хрустальные бокалы, – говорилось в подписи к ролику.
На кадрах туристка пробовала сок из трубочки, которую вставили в отверстие в куске льда. Кстати, такой способ употребления напитков тоже не привёл в восторг интернет-пользователей. «Какой-то ненормальный придумал эту гадость и все стадно подхватили. Вообще этого не понимаю», – высказался один из них.
В соцсетях вновь разгорелся громкий скандал из-за «поцелуя Байкала»
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