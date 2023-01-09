«Поцелую Байкала», разозлившему жителей Бурятии, придумали альтернативу

Теперь туристы угощаются напитками из ледяных стаканов
Своеобразное развлечение вызвало бурю возмущения у жителей Бурятии и соседней Иркутской области. Им не понравился ни сам «ритуал», ни пятна от алкоголя, которые остаются на байкальском льду. В феврале 2022-го активист КВН-движения Бурятии и автор проекта #МусорИзГоловы Чингис Болотов призвал земляков обратить на это внимание и не присоединяться к «новомодной потребительской схеме развлечения».
Тогда же турфирмы начали отказываться от сомнительной забавы. В итоге ей придумал альтернативу. Теперь туристы угощаются напитками не из лунок, а из чего-то вроде ледяных бокалов или стаканов. Видеозапись с таким разместила недавно в своём официальном аккаунте компания, устраивающая экскурсии для туристов.
- Чистейшая вода Байкала зимой превращается в лёд, из которого любят делать вот такие хрустальные бокалы, – говорится в комментарии к ролику.
На кадрах туристка потягивает сок из трубочки, которую вставили в отверстие в куске льда. Кстати, такой способ употребления напитков тоже не привёл в восторг интернет-пользователей. «Какой-то ненормальный придумал эту гадость и все стадно подхватили. Вообще этого не понимаю», – заявил один из них.