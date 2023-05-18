Два района Улан-Удэ частично останутся без холодной воды

ХВС там отключат на всю ночь

В МУП «Водоканал» предупредили, что в ночь с пятницы, 19-го на субботу, 20-ое мая, в некоторых домах Железнодорожного и Советского районов Улан-Удэ отключат холодное водоснабжение (ХВС). Оно исчезнет в микрорайоне Аэропорт, Сокол, Исток, Солдатский, Заречный, Тулунжа и ДНТ «Современник», а также на улицах Коллективная, Тельмана, Чертенкова, Орджоникидзе, Демьяна Бедного, Водопадная, 8 марта, Лысогорская, Черняховского, Калужская, Циолковского, Майская, Нарвская, Амагаева, Кедровая, Кутузова, 3-го Интернационала и Садовая.

На магистральном водоводе будут менять старую запорную арматуру, которую не обновляли с момента его строительства в 1982 году.

- Это требуется, чтобы при каких-либо внештатных ситуациях на водоводе, особенно в зимний период, мы смогли оперативно выполнить переключение на сетях, – пояснил главный инженер предприятия Сергей Иванов. – Новые устройства в будущем обеспечат бесперебойную подачу ХВС потребителям.

Всего задействовать хотят четыре аварийно-ремонтные бригады и семь единиц спецтехники. Местным жителям пообещали организовать подвоз Уточнить местонахождение автоцистерн улан-удэнцы могут, позвонив на «горячую линию» «Водоканала» по номерам 8 (3012) 44-00-00 и 44-10-33.

В МУП добавили, что этот водовод обеспечивает водой жителей частного сектора в вышеперечисленных микрорайонах в Советском районе и Шишковки – в Железнодорожном.