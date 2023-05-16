Уроженка Бурятии вышла в полуфинал конкурса «Топ стюардесс 2023»





Уроженка Бурятии Юлия Иванова вышла в полуфинал международного конкурса «Топ стюардесс 2023».Юлия родилась в Бурятии, детство провела в Улан-Удэ. Сейчас живёт в Санкт-Петербурге и работает бортпроводником в авиакомпании «Победа».- Для меня профессия бортпроводника всегда была идеальной, я восхищалась стюардессами. Такие девушки были для меня примером. И в самое нелёгкое время своей жизни я решила стать сама для себя примером. В работе радует атмосфера, которая вокруг меня. Мне нравится мой образ жизни. И я не чувствую, что это моя работа. Это просто моя жизнь. Конкурс такого формата - новый опыт для меня. Я уверена, что здесь появятся новые знакомства, и я получу яркие эмоции от процесса. В конкурсе хочу проявить себя, посмотреть, что я могу, а к чему еще мне нужно стремиться. Для меня это шаг – стать лучше, - говорит Юлия.Поддержать Юлию можно в группе конкурса по ссылке https://vk.com/topstewardess?w=wall-511034_12667Впервые конкурс красоты среди стюардесс прошло в 2014 году. Затем событие приобрело международный масштаб.На конкурс «Топ стюардесс 2023» подали заявки 93 участницы, полуфиналистками оказались 13 девушек. Кто из них выйдет в финал, станет известно осенью 1 ноября в Москве.