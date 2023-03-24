В Бурятии бьют тревогу из-за заболеваемости туберкулёзом

Ситуацию с ним в республике назвали неблагополучной



24 марта – всемирный день борьбы с туберкулёзом, который учредили по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это заболевание всё ещё остаётся серьёзной медико-социальной проблемой, рассказали в республиканском управлении Роспотребнадзора.



В ушедшем 2022 году ситуацию с туберкулёзом в Бурятии охарактеризовали как неблагополучную. Показатель заболеваемости составил 37,9 случаев на 100 тысяч человек, а среди детей – 4,3 на 100 тысяч..



Основной путь передачи инфекции – воздушно-капельный, а главный способ профилактики – обследование. Несовершеннолетним нужно ежегодно проводить иммунодиагностику, а взрослым – делать флюорографию. При подозрении на туберкулёз врач назначит дообследование для уточнения диагноза.



Заболевание, выявленное на ранних стадиях, излечимо в более короткие сроки. А своевременные профилактические меры при контакте с заражённым и при инфицировании возбудителем туберкулёза позволят предупредить его развитие.



