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В Бурятии бьют тревогу из-за заболеваемости туберкулёзом

В Бурятии бьют тревогу из-за заболеваемости туберкулёзом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ситуацию с ним в республике назвали неблагополучной

24 марта – всемирный день борьбы с туберкулёзом, который учредили по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это заболевание всё ещё остаётся серьёзной медико-социальной проблемой, рассказали в республиканском управлении Роспотребнадзора.

В ушедшем 2022 году ситуацию с туберкулёзом в Бурятии охарактеризовали как  неблагополучную. Показатель заболеваемости составил 37,9 случаев на 100 тысяч человек, а среди детей – 4,3 на 100 тысяч..

Основной путь передачи инфекции – воздушно-капельный, а главный способ профилактики – обследование. Несовершеннолетним нужно ежегодно проводить иммунодиагностику, а взрослым – делать флюорографию. При подозрении на туберкулёз врач назначит дообследование для уточнения диагноза.

Заболевание, выявленное на ранних стадиях, излечимо в более короткие сроки. А своевременные профилактические меры при контакте с заражённым и при инфицировании возбудителем туберкулёза позволят предупредить его развитие.

туберкулез болезнь

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