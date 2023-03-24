Ситуацию с ним в республике назвали неблагополучной
24 марта – всемирный день борьбы с туберкулёзом, который учредили по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это заболевание всё ещё остаётся серьёзной медико-социальной проблемой, рассказали в республиканском управлении Роспотребнадзора.
В ушедшем 2022 году ситуацию с туберкулёзом в Бурятии охарактеризовали как неблагополучную. Показатель заболеваемости составил 37,9 случаев на 100 тысяч человек, а среди детей – 4,3 на 100 тысяч..
Основной путь передачи инфекции – воздушно-капельный, а главный способ профилактики – обследование. Несовершеннолетним нужно ежегодно проводить иммунодиагностику, а взрослым – делать флюорографию. При подозрении на туберкулёз врач назначит дообследование для уточнения диагноза.
Заболевание, выявленное на ранних стадиях, излечимо в более короткие сроки. А своевременные профилактические меры при контакте с заражённым и при инфицировании возбудителем туберкулёза позволят предупредить его развитие.
В Бурятии бьют тревогу из-за заболеваемости туберкулёзом
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Будет отремонтирована дорога к школе, детскому саду и местной администрации
Ситуацию с ним в республике назвали неблагополучной
Лесные спецназовцы отрабатывали спуски с вертолёта Ми-8
А на владельцев домашних животных составили три протокола
11% из них не нуждаются в отпуске в начале беременности
Мужчина решал вопрос через суд
Юридические консультации проводятся по вторникам и четвергам
Награждение проходило в Москве
В республику активно стягиваются федеральные блогеры и журналисты
Произошло это в Тункинском нацпарке
После освящения отец Антоний побеседовал с осуждёнными
В республике ужесточат контроль за ввозом мяса и сельхозживотных
Хозяйка превратила его в настоящую зимнюю сказку
В Минсоцзащиты рассказали, кто имеет на неё право
С 2020 года им переболели почти 156 тысяч человек