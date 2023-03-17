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Монгольский космонавт примет участие в хоккейном «Кубке двух озёр»

Монгольский космонавт примет участие в хоккейном «Кубке двух озёр»
Общество, 
Первый космонавт Монголии Жугдэрдэмидийн Гуррагча возглавил оргкомитет турнира

Международный турнир по хоккею с мячом «Кубок двух озёр» приурочили к 42-летней годовщине полёта советско-монгольского экипажа в космос. Оргкомитет соревнований возглавил первый космонавт Монголии, герой СССР Жугдэрдэмидийн Гуррагча.

Как сообщалось ранее, «Кубок двух озёр» пройдёт в рамках спортивной студенческой лиги хоккея с мячом. Участниками турнира станут хоккеисты из Монголии, Бурятии и Иркутского политеха. Матчи будут организованы на озёрах Байкал (п. Большое Голоустное в Иркутской области) 30 марта и Хубсугул (п. Ханх в Монголии) 4 апреля. Спортивное событие состоится в два этапа в формате кругового турнира – каждая команда сыграет друг с другом.

Одним из первых проведение «Кубка двух озёр» поддержал Жугдэрдэмидийн Гуррагча – председатель общества российско-монгольской дружбы, экс-президент федерации хоккея с мячом Монголии.

Турнир приурочен к очередной годовщине полёта советско-монгольского экипажа в космос. В 1981 году с 22 по 30 марта монгольский космонавт Жугдэрдэмидийн Гуррагча и лётчик-космонавт СССР Владимир Джанибеков совершили полёт на космическом корабле «Союз-39» и пробыли на орбите семь дней, 20 часов, 42 минуты и три секунды.

- «Кубок двух озёр» - отличная спортивная инициатива, которая позволит укрепить дружбу наших народов. В настоящее время хоккей с мячом является популярным видом спорта в Монголии. Сборная страны выступает на международных турнирах, включая чемпионаты мира, где демонстрирует хорошую игру. Даты проведения турнира совпадают с моим пребыванием в космосе. Это событие является важным для всего монгольского народа. Я буду рад встретить памятную для меня годовщину на коньках в окружении российско-монгольских команд, - говорит Жугдэрдэмидийн Гуррагча.

Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации Владимир Джанибеков не сможет принять личное участие в «Кубке двух озёр», но поприветствует участников турнира по видеосвязи.

Как сообщает пресс-служба ИрНИТУ, за свою карьеру Владимир Джанибеков провёл в космосе 145 суток 15 часов 58 минут 35 секунд. Кроме того, в честь советского космонавта назвали «эффект Джанибекова», который он заметил 25 июня 1985 года во время спасения «самой холодной» станции «Салют-7». Владимир Джанибеков провёл ряд экспериментов, связанных с поведением гайки-барашка в невесомости. Деталь вращалась, внезапно разворачивалась на 180 градусов, затем повторяла маршрут через равные временные отрезки. Такой эффект возникает, когда ось вращения отличается от главной оси объекта. Эксперимент можно провести с любым предметом, имеющим три момента инерции, например, с теннисной ракеткой. 

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