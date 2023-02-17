На Байкале и Хубсугуле разыграют хоккейный «Кубок двух озёр»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Соревнования запланированы на конец марта



На Байкале и Хубсугуле впервые пройдёт турнир по хоккею с мячом «Кубок двух озёр». 22 и 28 марта на лёд выйдут хоккеисты из Монголии, Бурятии и Иркутского национального исследовательского технического университета.



Соревнования организованы в рамках спортивной студенческой лиги хоккея с мячом, которую ИрНИТУ зарегистрировал в декабре 2021 года. Проведение кубка поддержал первый космонавт Монголии, герой СССР Жугдэрдэмидийн Гуррагча.



Спортивное мероприятие состоится в два этапа в формате кругового турнира: каждая команда сыграет друг с другом. Первые матчи пройдут 22 марта на монгольской территории в посёлке Ханх. Затем, 28 марта, хоккеисты встретятся на байкальском льду возле посёлка Большое Голоустное. Обладателем кубка станет команда, на счёту которой больше побед.



Как сообщает пресс-служба ИрНИТУ, озеро Хубсугул называют младшим братом Байкала. В Хубсугул впадает около 100 рек, вытекает 46. Одна из них – река Эгийн-Гол, воды которой впадают в левый приток Селенги и, проплывая более тысячи километров, соединяются с Байкалом.



Организация турнира на открытом льду является сложной задачей. Необходимо пройти этапы согласования соревнований со службами МЧС, службами природопользования и охраны окружающей среды.



Особое внимание организаторы уделяют подготовке льда. Сначала политеховские хоккеисты выбрали площадки для игр. Затем геодезисты из института недропользования сделали соответствующие отметки.



Масштабную часть работы предстоит выполнить управлению по спортивным сооружениям ИрНИТУ. На каждом из озёр сотрудники подготовят территорию размером с футбольное поле: 110х90 м. В ночное время суток они будут устранять дефекты льда, выравнивать его уровень. Для этих целей политеховцы применят передовые технологии, разработанные университетом, а также современное оборудование.



Проректор по кампусному и корпоративному управлению ИРНИТУ Сергей Аносов рассказал, что «Кубок двух озёр» заинтересовал команды из Кемеровской области и Казахстана.



- Однако пока это пилотный проект, который мы намерены протестировать. В планах – достойно провести турнир, а затем подключить игроков из других регионов, - пояснил проректор.



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