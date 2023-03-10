«Такая дата - абсолютный рекорд за 9 лет непрерывных наблюдений», - рассказала научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова
9 марта в Прибайкальском национальном парке зафиксировали первый в 2023 году первый след медведя. Отпечатки лап проснувшегося хозяина тайги обнаружили сотрудники Байкальского территориального лесничества.
В научном отделе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» прокомментировали наблюдение государственных инспекторов:
- Следы медведя были обнаружены в районе 80 километра Кругобайкальской железной дороги. Информация о данном факте поступила 8 марта 2023 года. Такая дата - абсолютный рекорд за 9 лет непрерывных наблюдений. До этого самая ранняя дата была 26 марта, - сообщила научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова.
Ранее сообщалось, что в Бурятии медведи в основном спят с октября по март.
В Прибайкальском нацпарке заметили следы первого проснувшегося медведя
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В республике вовсю готовятся к возможным весенним паводкам
«Такая дата - абсолютный рекорд за 9 лет непрерывных наблюдений», - рассказала научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова
Они раскритиковали концерты в учреждении и заявили, что там совсем забыли про молодёжь
Они оба из одного села
Всего экзамен сдадут около 1,5 млн школьников
Он попал под частичную мобилизацию несколько месяцев назад
В республике уже подготовили сводный план тушения лесных возгораний
Распоряжение о распределении субсидий подписал глава республики Алексей Цыденов
Табу на них вводят из-за действующего в республике режима базовой готовности
Стороны подписали протокол
Им незаконно взвинтили плату за капремонт
Одну из них уличили в противоправных действиях против собственного ребёнка
Мост обещают ввести в эксплуатацию в этом году
Мужчину уже ждёт дома его семья
В городе разгребают последствия снегопада