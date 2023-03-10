10 марта

09 марта

Популярное

В Прибайкальском нацпарке заметили следы первого проснувшегося медведя

В Прибайкальском нацпарке заметили следы первого проснувшегося медведя
Общество,  Фото:Прибайкальский нацпарк
«Такая дата - абсолютный рекорд за 9 лет непрерывных наблюдений», - рассказала научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова

9 марта в Прибайкальском национальном парке зафиксировали первый в 2023 году первый след медведя. Отпечатки лап проснувшегося хозяина тайги обнаружили сотрудники Байкальского территориального лесничества.

В научном отделе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» прокомментировали наблюдение государственных инспекторов:

- Следы медведя были обнаружены в районе 80 километра Кругобайкальской железной дороги. Информация о данном факте поступила 8 марта 2023 года. Такая дата - абсолютный рекорд за 9 лет непрерывных наблюдений. До этого самая ранняя дата была 26 марта, - сообщила научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова.

Ранее сообщалось, что в Бурятии медведи в основном спят с октября по март.
медведь дикие животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии начали пилить лёд на реках
В Бурятии начали пилить лёд на реках
Общество, 10.03.2023
В республике вовсю готовятся к возможным весенним паводкам
В Прибайкальском нацпарке заметили следы первого проснувшегося медведя
В Прибайкальском нацпарке заметили следы первого проснувшегося медведя
Общество, 10.03.2023
«Такая дата - абсолютный рекорд за 9 лет непрерывных наблюдений», - рассказала научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова
«Приходим смотреть такой ужас»: В Бурятии сельчане «разнесли» местный ДК
«Приходим смотреть такой ужас»: В Бурятии сельчане «разнесли» местный ДК
Общество, 10.03.2023
Они раскритиковали концерты в учреждении и заявили, что там совсем забыли про молодёжь
Омбудсмен рассказала о безвестно пропавшем участнике СВО из Бурятии
Омбудсмен рассказала о безвестно пропавшем участнике СВО из Бурятии
Общество, 10.03.2023
Он попал под частичную мобилизацию несколько месяцев назад
В Бурятии предрекли непростой пожароопасный сезон
В Бурятии предрекли непростой пожароопасный сезон
Общество, 10.03.2023
В республике уже подготовили сводный план тушения лесных возгораний
В Бурятии до конца года капитально отремонтируют 17 школ
В Бурятии до конца года капитально отремонтируют 17 школ
Общество, 10.03.2023
Распоряжение о распределении субсидий подписал глава республики Алексей Цыденов
Жителям Бурятии запретят запускать дроны
Жителям Бурятии запретят запускать дроны
Общество, 10.03.2023
Табу на них вводят из-за действующего в республике режима базовой готовности
В Улан-Удэ жильцов многоэтажки обсчитали на 88 с лишним тысяч
В Улан-Удэ жильцов многоэтажки обсчитали на 88 с лишним тысяч
Общество, 10.03.2023
Им незаконно взвинтили плату за капремонт
В Бурятии «взяли на карандаш» двух пьющих матерей
В Бурятии «взяли на карандаш» двух пьющих матерей
Общество, 10.03.2023
Одну из них уличили в противоправных действиях против собственного ребёнка
В Бурятии завершат ремонт моста через реку Алтан
В Бурятии завершат ремонт моста через реку Алтан
Общество, 10.03.2023
Мост обещают ввести в эксплуатацию в этом году
Многодетного отца из Бурятии вернули с СВО
Многодетного отца из Бурятии вернули с СВО
Общество, 10.03.2023
Мужчину уже ждёт дома его семья
На дороги Улан-Удэ за ночь высыпали 350 тонн песка
На дороги Улан-Удэ за ночь высыпали 350 тонн песка
Общество, 10.03.2023
В городе разгребают последствия снегопада  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^