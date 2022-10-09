Сейчас животные уходят в гольцы
На севере Бурятии медведи уже готовятся к спячке, сейчас они уходят в гольцы. Об этом рассказал государственный инспектор Бурприроднадзора Павел Тороев, работающий в Муйском районе.
Медведи готовятся к спячке основательно, уже с конца лета — когда световой день начинает сокращаться, а корма ещё много. Процесс можно сравнить с откормом: в день мишка потребляет до 20000 ккал, нагуливая за сезон до 15 см жира.
Во время спячки в организме медведя происходят серьёзные изменения: из-за снижения температуры тела повышается концентрация углекислоты в крови, а увеличение кислотности крови в сочетании с другими факторами вызывает замедление дыхания и частоты сердцебиений. Под влиянием недостатка кислорода и охлаждения происходит полное мышечное расслабление и лёгкое оцепенение.
За счёт запасов жира крупные медведи могут существовать в состоянии сна на протяжении нескольких месяцев. Все это время они поддерживают постоянную высокую температуру тела и основные физиологические процессы, сохраняют активность большинства тканей (на них заживают полученные до спячки раны и появляется новая шерсть там, где волосяной покров был поврежден) и органов, а также постоянство внутренней среды.
Медведи в Бурятии спят с октября по март, сообщает пресс-служба Бурприроднадзора.
Медведи севера Бурятии готовятся к спячке
Общество, Фото:
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