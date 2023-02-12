В районе Бурятии из-за СВО отменили фестиваль рыбной ловли

«Северная лунка» в этом году не состоится
В 2023 году в Баунтовском районе решили не проводить традиционный фестиваль рыбной ловли под названием «Северная лунка» (возрастное ограничение – 0+). Его отменили в знак поддержки военных, принимающих участие в СВО на Украине. Об этом сообщил во время недавнего прямого эфира в центре управления регионом (ЦУР) глава муниципального образования Николай Ковалёв.
- В условиях проведения спецоперации неправильно устраивать увеселительные мероприятия. Так что фестиваля «Северная лунка» в этом году не будет. Думаю, земляки отнесутся к этому с пониманием, – отметил Ковалёв.
Ранее в Бурятии из-за СВО перенесли
«Байкальскую рыбалку» (0+). Следующий фестиваль пройдёт 24-25 мартa 2024 годa.
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«Северная лунка» в этом году не состоится
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