«Байкальскую рыбалку» в Бурятии отменили в знак поддержки военных

Главный рыбацкий фестиваль страны решили перенести
В 2023 году в Бурятии не будет традиционной «Байкальской рыбалки». Главный рыбацкий фестиваль страны перенесли на будущий год.
Официальная информация об этом появилась на сайте мероприятия. «Следующиe соревнования состоятся 24-25 мартa 2024 годa. Дo стартa турниpa осталось 433 дня», - говорится в сообщении.
Как выяснилось, мероприятие отменили на фоне СВО в знак поддержки военнослужащих.
- Оргкомитетом «Байкальской рыбалки» принято решение при поддержке главы Бурятии отменить это в 2023 году. Поскольку проведение «Байкальской рыбалки» связано с особенностями её формата. Это фестиваль – то есть праздничное шоу, концерт, народное гуляние, фейерверк и т.д. В условиях проведения СВО мы посчитали делать это неуместным. А пока будем поддерживать наших воинов. И будем рассчитывать на проведение «Байкальской рыбалки» в 2024 году, - прокомментировал «Байкал-Daily» председатель оргкомитета, руководитель ГК «Титан» Вадим Бредний.
Стартовало самое крупное в России рыбацкое соревнование весной 2005 года. Компания «Титан» отмечала 10-летний юбилей, и основатель предприятия Вадим Бредний предложил провести турнир по подлёдной рыбалке. В бухте Таланки собрались 350 участников. Соревнования были настолько успешными, что было решено сделать фестиваль ежегодным.
С годами любителей подлёдной рыбалки собиралось всё больше, приезжали гости из разных городов и стран. Участники изощрялись с нарядами, люди придумывали тематику для своей команды и изготавливали соответствующие костюмы. Фестиваль видел и Медузу Горгону, и Малифисенту, и викингов, и многих других персонажей. Разнообразие такое, стали проводить конкурс костюмов, выбирая самый оригинальный.
В рамках юбилейных соревнований 2019 года впервые прошёл турнир юных рыбаков, победитель которого уехал на собственном квадроцикле. Специальный приз - зимний фэтбайк - предоставил глава Бурятии.
В разные годы ведущими были звёздные гости: Анна Семенович, Дмитрий Дюжев, Алексей Булдаков и другие. В прошлом году рыбаков и рыбачек радовал народный артист России Андрей Соколов. Его удивил отдельный турнир по рыбалке среди детей. Народный артист рассказал, что нигде не видел такого прежде.
Помимо рыбной ловли, гостей развлекают творческими номерами, для детей проводят мини-игры на льду, а в конце соревнований запускают красочный салют.
«Байкальскую рыбалку» в Бурятии отменили в знак поддержки военных
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