Спортивный объект открылся в селе Иволгинск
27 декабря в административном центре Иволгинского района Бурятии состоялось открытие центра настольного тенниса. Также состоялся открытый турнир в честь открытия.
Центр открылся на базе Иволгинской СОШ №2. Поздравить и поприветствовать спортсменов приехали представители администрации района, министерства спорта и молодёжной политики РБ, Народного Хурала, Буддийской традиционной Сангхи России, федерации настольного тенниса республики.
- Мы завершаем 2022 год ярким событием – открытием центра настольного тенниса. По инициативе президента федерации настольного тенниса мы провели хороший турнир и поняли, как востребован теннис в районе. И нам нужен свой дом для того, чтобы настольный теннис и дальше развивался. Это только начало, желаем будущим спортсменам побед и больших свершений, - поздравил спортсменов глава Иволгинского района Николай Емонаков.
Открытие завершилось дружественной игрой в настольный теннис и определением победителей среди спортсменов, принявших участие в открытом турнире. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.
В районе Бурятии появился центр настольного тенниса
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