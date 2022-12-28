В районе Бурятии появился центр настольного тенниса

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иволгинского района

Спортивный объект открылся в селе Иволгинск



27 декабря в административном центре Иволгинского района Бурятии состоялось открытие центра настольного тенниса. Также состоялся открытый турнир в честь открытия.



Центр открылся на базе Иволгинской СОШ №2. Поздравить и поприветствовать спортсменов приехали представители администрации района, министерства спорта и молодёжной политики РБ, Народного Хурала, Буддийской традиционной Сангхи России, федерации настольного тенниса республики.



- Мы завершаем 2022 год ярким событием – открытием центра настольного тенниса. По инициативе президента федерации настольного тенниса мы провели хороший турнир и поняли, как востребован теннис в районе. И нам нужен свой дом для того, чтобы настольный теннис и дальше развивался. Это только начало, желаем будущим спортсменам побед и больших свершений, - поздравил спортсменов глава Иволгинского района Николай Емонаков.



Открытие завершилось дружественной игрой в настольный теннис и определением победителей среди спортсменов, принявших участие в открытом турнире. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.

