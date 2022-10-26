Лучшими стали женщины
В СИЗО-1 в Улан-Удэ среди осуждённых отряда хозяйственного обслуживания состоялся конкурс православной живописи и иконописи.
- Осуждённые приняли активное участие и практически все попробовали себя в новой стезе. Финалистами стали женщины, которые показали своё мастерство на высоком уровне, за что были награждены сладкими призами, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Отметим, в колониях Бурятии периодически проходят конкурсы по иконописи в рамках в рамках всероссийского смотра религиозной деятельности осуждённых «Не числом, а смирением».
В улан-удэнском СИЗО прошёл конкурс православной живописи
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На сегодняшний день на льду занимаются более 70 спортсменов
В Солдатском на новом мини-футбольном поле уложили искусственную траву
Лучшими стали женщины
К осуждённым приехала мастер-бровист
Научные сотрудники провели подсчёт по хаткам вдоль берегов
«Везде по Мелькомбинату лежат мёртвые голуби», - сообщают местные жители
25 октября объявлены имена 8 вузов-победителей, представляющих Дальневосточный федеральный округ
Компания «DOMBO» занимается производством фарфоровых, керамических изделий, изготавливают сувениры и проводят мастер-классы
На амбулаторном лечении более 200 человек
У многих жильцов начались проблемы с вентиляцией
Поселье находится к городу ближе, чем Исток, но относится к району
Благоустроенные юрты появились в курортном посёлке «Аршан»
В дело вмешалась прокуратура
Партия намерена обеспечить гарантии исполнения государственных социальных стандартов для каждого нового гражданина России
По легенде учений, пожар произошёл на главной сцене