В Бурятии завершился конкурс иконописи среди осуждённых

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Победителем признан осуждённый из улан-удэнской колонии



В учреждениях УФСИН России по Бурятии завершился региональный этап конкурса православной иконописи «Канон». Мероприятие состоялось в рамках всероссийского смотра религиозной деятельности осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы, «Не числом, а смирением».



Всего в конкурсе участвовало шесть творческих работ. Лучшей признана икона осуждённого из исправительной колонии № 2 «Великомученик и целитель Пантелеимон», выполненная маслеными красками на холсте.



Осуждённые, принявшие участие в конкурсе, представлены к поощрению, сообщили в пресс-службе республиканского УФСИН.

