Победителем признан осуждённый из улан-удэнской колонии
В учреждениях УФСИН России по Бурятии завершился региональный этап конкурса православной иконописи «Канон». Мероприятие состоялось в рамках всероссийского смотра религиозной деятельности осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы, «Не числом, а смирением».
Всего в конкурсе участвовало шесть творческих работ. Лучшей признана икона осуждённого из исправительной колонии № 2 «Великомученик и целитель Пантелеимон», выполненная маслеными красками на холсте.
Осуждённые, принявшие участие в конкурсе, представлены к поощрению, сообщили в пресс-службе республиканского УФСИН.
В Бурятии завершился конкурс иконописи среди осуждённых
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