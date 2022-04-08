Растёт и суточный прирост, и число смертей
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии скакнула вверх. За минувшие сутки ковид выявили у 78 человек. Это на 15 больше, чем днём ранее.
До этого два дня подряд суточный прирост был лишь слегка выше отметки «60» - 63 и 61 заболевший. Сейчас же заболеваемость вновь вернулась к уровню около 80 заражённых, то есть к показателям прошлой недели.
За всё время в Бурятии зарегистрировано 134 978 случаев заражений COVID-19. Из них 44% (59 665) приходится на жителей Улан-Удэ.
Выросло и число смертей. Накануне скончались сразу четыре больных коронавирусом. Отметим, в предыдущие дни летальные исходы были единичными, а 5 апреля их вовсе не было.
С начала пандемии коронавирус унёс жизни 2977 жителей Бурятии.
На утро 8 апреля в стационарах лечится 251 пациент с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 25 человек.
В отделениях реанимации находятся 49 больных, из них на ИВЛ – 14.
На амбулаторном лечении и наблюдении – 435 человек. Это на 127 меньше, чем днём ранее.
В Бурятии подскочила заболеваемость COVID-19
Общество, Фото:
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