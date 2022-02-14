В Улан-Удэ откроется выставка «Натурные вторники»

На ней будут представлены работы начинающих местных художников



В Улан-Удэ 23 февраля откроется выставка «Натурные вторники». Экспозиция в центре современного искусства «Залуу» представит работы начинающих местных художников, выполненные под руководством признанных мастеров Иркутска, Красноярска и Бурятии.



Любители изобразительного искусства, авторы работ собирались по вторникам и пробовали свои силы вместе с профессиональными художниками, которые тоже рисовали натуру и давали советы участникам. В качестве натурщиков выступили ведущие артисты балета Бурятского государственного академического театра оперы и балета.



Выставка будет проходить в центре до 30 апреля, сообщает пресс-служба центра.



Возрастное ограничение 12+

