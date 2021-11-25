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В Бурятии объявлен конкурс молодых художников

В Бурятии объявлен конкурс молодых художников
Общество,  Фото:pixabay.com
Итоги подведут в начале следующего года

В Бурятии с 1 декабря этого года по 31 января 2022 года пройдёт межрегиональный конкурс молодых художников «Art-round-2021». Мероприятие проведут в дистанционном формате.

Конкурс проводится в номинациях: «декоративно-прикладное искусство», «живопись», «графика» и «скульптура». К участию приглашаются молодые художники в возрасте от 14 до 35 лет: члены творческих художественных и дизайнерских объединений, учащиеся образовательных учреждений культуры и искусства, а также все заинтересованные лица.

Подать заявки на участие в конкурсе можно по электронной почте: dpi_vsgik@mail.ru с 1 по 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского института культуры.

Возрастное ограничение 12+
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