В Бурятии объявлен конкурс молодых художников

Итоги подведут в начале следующего года



В Бурятии с 1 декабря этого года по 31 января 2022 года пройдёт межрегиональный конкурс молодых художников «Art-round-2021». Мероприятие проведут в дистанционном формате.



Конкурс проводится в номинациях: «декоративно-прикладное искусство», «живопись», «графика» и «скульптура». К участию приглашаются молодые художники в возрасте от 14 до 35 лет: члены творческих художественных и дизайнерских объединений, учащиеся образовательных учреждений культуры и искусства, а также все заинтересованные лица.



Подать заявки на участие в конкурсе можно по электронной почте: dpi_vsgik@mail.ru с 1 по 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского института культуры.



Возрастное ограничение 12+

