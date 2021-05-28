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В Бурятии напомнили о правилах проведения массовых мероприятий

В Бурятии напомнили о правилах проведения массовых мероприятий
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Власти рассказали, как должны проводиться массовые мероприятия, в том числе выпускные

Власти Бурятии напомнили жителям о правилах проведения массовых мероприятий. Все спортивные, культурные и прочие мероприятия проводятся только при условии контроля справок об отсутствии COVID-19 или наличия прививки от коронавируса.

- На мероприятие допускаются участники и зрители с отрицательными результатами теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа, или при наличии документа о завершённой вакцинации, - напомнили в правительстве Бурятии.

В помещениях мероприятия проводятся с обеспечением социальной дистанции не менее 1,5 м и с загрузкой объекта не более 50%. Обязательно уведомление и получение рекомендаций управления Роспотребнадзора по Бурятии.

В заведениях общепита запрещены банкеты и работа танцевальных площадок.

Выпускные в школах:

- проводятся в рамках одного класса;

- предпочтительно на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции и масочного режима;

- при проведении мероприятия в помещениях необходимо обеспечить социальную дистанцию, масочный режим и особый дезинфекционный режим;

- дезинфекционная обработка и проветривание помещений после каждого класса;

- допускается присутствие одного из родителей выпускника с соблюдением масочного режима;

- банкеты и застолья запрещены;

- за соблюдением противоэпидемических мер будут следить мобильные группы, которые будут проводить рейды в школах в период проведения выпускных. 


Выпускные в детских садах:

- проводятся в рамках одной группы в помещениях актового зала, где есть возможность обеспечить социальную дистанцию 1,5 м между присутствующими;

- при проведении мероприятия в помещениях необходимо обеспечить масочный режим и особый дезинфекционный режим;

- дезинфекционная обработка и проветривание помещений после каждой группы;

- допускается присутствие одного из родителей выпускника с соблюдением масочного режима. 


Ранее режим антиковидных ограничений в Бурятии продлили до конца июля.
коронавирус мероприятия
 
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