В Бурятии напомнили о правилах проведения массовых мероприятий





Выпускные в детских садах:



- проводятся в рамках одной группы в помещениях актового зала, где есть возможность обеспечить социальную дистанцию 1,5 м между присутствующими;



- при проведении мероприятия в помещениях необходимо обеспечить масочный режим и особый дезинфекционный режим;



- дезинфекционная обработка и проветривание помещений после каждой группы;



- допускается присутствие одного из родителей выпускника с соблюдением масочного режима.





Ранее режим антиковидных ограничений в Бурятии

- проводятся в рамках одной группы в помещениях актового зала, где есть возможность обеспечить социальную дистанцию 1,5 м между присутствующими;- при проведении мероприятия в помещениях необходимо обеспечить масочный режим и особый дезинфекционный режим;- дезинфекционная обработка и проветривание помещений после каждой группы;- допускается присутствие одного из родителей выпускника с соблюдением масочного режима.Ранее режим антиковидных ограничений в Бурятии продлили до конца июля.

Власти Бурятии напомнили жителям о правилах проведения массовых мероприятий. Все спортивные, культурные и прочие мероприятия проводятся только при условии контроля справок об отсутствии COVID-19 или наличия прививки от коронавируса.- На мероприятие допускаются участники и зрители с отрицательными результатами теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа, или при наличии документа о завершённой вакцинации, - напомнили в правительстве Бурятии.В помещениях мероприятия проводятся с обеспечением социальной дистанции не менее 1,5 м и с загрузкой объекта не более 50%. Обязательно уведомление и получение рекомендаций управления Роспотребнадзора по Бурятии.В заведениях общепита запрещены банкеты и работа танцевальных площадок.- проводятся в рамках одного класса;- предпочтительно на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции и масочного режима;- при проведении мероприятия в помещениях необходимо обеспечить социальную дистанцию, масочный режим и особый дезинфекционный режим;- дезинфекционная обработка и проветривание помещений после каждого класса;- допускается присутствие одного из родителей выпускника с соблюдением масочного режима;- банкеты и застолья запрещены;- за соблюдением противоэпидемических мер будут следить мобильные группы, которые будут проводить рейды в школах в период проведения выпускных.