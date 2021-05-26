В Бурятии режим ограничений продлили до конца июля

С загрузкой 50% продолжают функционировать детские развлекательные центры, игровые комнаты и зоны.







Также разрешены физкультурные и спортивные мероприятия, включенные в календарный план на 2021 год с половинным заполнением зрительских трибун, 50% загрузка при индивидуальных и групповых занятиях физической культурой и спортом в помещениях, работе кинотеатров, компьютерных клубов.

Решением республиканском оперативного штаба в Бурятии до 31 июля продлён комплекс ограничительных мероприятий. Соответствующие изменения внесены в указ главы Бурятии о дополнительных мерах по защите населения в связи с распространением COVID-19.Жители республики, имеющие хронические заболевания, течение которых может осложниться при присоединении вируса COVID-19, обязаны соблюдать режим самоизоляции. Как и неработающие жители Бурятии в возрасте 65 лет и старше, за исключением тех, кто прошёл вакцинацию.Сохраняются требования по соблюдению всеми социальной дистанции 1,5 м при нахождении в общественных местах, а также масочного режима.Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания необходимо:• при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения,• при посещении любых зданий, помещений, в том числе автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов;• при посещении иных общественных мест, где невозможно соблюдение социального дистанцирования.Приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан. Ограничения не распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, занимающихся приёмом и размещением организованных туристических групп при строгом соблюдении антиковидных требований. А также на массовые мероприятия на открытом воздухе, где будут допускать участников и зрителей со справками об отрицательном тесте на коронавирус или о наличии прививки против ковида.Предприятиям общественного питания запрещается оказание развлекательных услуг, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов. Исключения разрешены, если возможно обеспечить социальное дистанцирование и рассадку не более шести человек за одним столом без учёта детей.Театры, кинотеатры, дома культуры и пр. должны работать при загрузке не более 50% от вместимости зала.С загрузкой до 75% работают библиотеки и читальные залы госархива. В музеях индивидуальные или групповые экскурсии ограничены количеством не более 15 человек в группе, с одновременным присутствием в одном выставочном зале не более 50 человек.