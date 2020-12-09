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В Улан-Удэ идёт открытие зимнего спортивного сезона

В Улан-Удэ идёт открытие зимнего спортивного сезона
Общество,  Фото:pixabay.com
Начали работу пять катков и шесть лыжных баз города

В Улан-Удэ уже залиты и работают пять катков: на центральном стадионе, у спортивных школ №16 и №10, два катка в парках «Юбилейный» и «Кристальный». Кроме этого, начали работу шесть лыжных баз города, скоро планируется открытие лыжной базы на центральном стадионе.

Сейчас заливается каток в парке имени Орешкова. К 15 декабря откроется каток возле ТЦ «Пионер», а 20 декабря – каток при БГУ. Также ведётся строительство нового катка, который разместится на площади Советов.

Все катки и лыжные базы начинают работать при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий, установленных методическими рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Так, на центральном стадионе разделены потоки входящих и выходящих посетителей, соблюдается дистанция и масочный режим, при входе измеряется температура. Время на катке и количество посетителей ограничено, горожанам следует записываться на сеансы.

В городе также готовятся к открытию 143 спортивные площадки по месту жительства, в том числе 34 хоккейные и 109 мини-футбольные. На территории школ №57 и №22 в рамках построены пластиковые хоккейные корты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.
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