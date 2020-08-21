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Ситуацию с COVID-19 в Бурятии признали удовлетворительной

Ситуацию с COVID-19 в Бурятии признали удовлетворительной
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятия оказалась в числе «жёлтых» регионов страны

Центр экономических исследований сгруппировал регионы по цветам (зелёный, светло-зелёный, жёлтый и красный), которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости - R. Об этом сообщает РИА Новости.

R - это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора. Этот индекс показывает, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Если индекс меньше единицы, то уровень заболеваемости снижается, если больше - может начать расти.

Так, к «жёлтым» регионам, где ситуация удовлетворительная, относится Бурятия. Помимо республики, в этот список входят Санкт-Петербург, Севастополь, Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чувашия, Хакасия, Республика Коми, Нижегородская, Калужская области и т.д.

В число «светло-зелёных» регионов, где ситуация положительно-стабильная, эксперт включил: Москву, Дагестан, Калмыкию, Чечню, Северную Осетию, Чукотку, Карелию, Кабардино-Балкарию, Ингушетию, Татарстан, Горный Алтай, Белгородскую, Воронежскую, Пензенскую, Рязанскую области и т.д.

Эксперт уточнил, что в группу «зелёных» регионов, где, исходя из официальных данных, ситуация нормализовалась, входят: Карачаево-Черкесия, Адыгея, Тыва, Магаданская, Новгородская, Московская, Брянская, Тверская и Курская область, Забайкальский и Приморский край.

- В «красной» зоне (со сложной ситуацией по распространению COVID-19 – прим. ред.) остались 12 регионов: Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Курганская область, Алтайский край, - цитирует РИА Новости учёного.

Как сообщал «Байкал-Daily», общее число случаев заражения COVID-19 в республике составляет на сегодня 4804. Из них по Улан-Удэ – 2710. За сутки выявили 35 больных коронавирусом.
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