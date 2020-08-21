Ситуация с COVID-19 остаётся на прежнем уровне
По информации управления Роспотребнадзора, на 21 августа в Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 4804. Из них по Улан-Удэ – 2710.
За сутки выявили ещё 35 больных коронавирусом. Это на уровне прошлых дней: накануне суточный прирост был +38 заражённых, а до этого +32, +36, +33, +30, +34, +29, +30 и т.д.
Из 35 новых случаев COVID-19: девять человек были обследованы из-за признаков ОРВИ, остальные – контактные лица от других ранее выявленных больных.
Выздоровели уже 86% больных, или 4141 человек. Накануне вылечились 36 пациентов.
Входят в статистику 47 летальных исходов. Последняя смерть зафиксирована в понедельник, когда скончалась 55-летняя женщина.
На сегодня остаются 616 больных, из них 314 лежат в больницах, 302 находятся на амбулаторном лечении.
Среди госпитализированных 26 детей (столько же было накануне), их состояние удовлетворительное.
В отделениях реанимации 16 тяжёлых взрослых пациентов (днём ранее было столько же). Пять лежат в реанимации инфекционной больницы, в том числе один пациент 80 лет – на аппарате ИВЛ. В стационаре по ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся ещё 11 человек, в том числе шестеро – на ИВЛ.
Круг контактных лиц составляет 1109 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 25 августа в Бурятии начнутся проверки пассажиров общественного транспорта на обязательное ношение защитных масок. Пассажиров без масок начнут штрафовать.
В Бурятии приостановлена деятельность 18 предприятий общепита.
Число случаев коронавируса в Бурятии перевалило за 4800
Происшествия, Фото:
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