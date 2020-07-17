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Ботанический сад в Забайкалье получит уникальные экспозиции

Ботанический сад в Забайкалье получит уникальные экспозиции
Общество,  Фото:пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края
В них будут представлены растения, распространённые в Сибири и Дальнем Востоке

В Чите создаётся ряд новых экспозиций в Забайкальском ботаническом саду. Об этом министру сельского хозяйства края Денису Бочкареву в ходе его рабочего визита в учреждение сообщил директор Вячеслав Стромилов.

- В настоящее время ведётся деятельность по созданию экспозиций «Хвойный лес» и «Травянистые растения Забайкалья». Также специалисты ботанического сада занимаются работой по обновлению дендрария, в котором будут посажены коллекционные и краснокнижные растения, – рассказал Стромилов.

По его словам, уникальность новых экспозиций в том, что в них представлены породы растений, ареал которых распространяется на территориях Сибири, Дальнего Востока и Забайкалья.

- Специально для экспозиций в несколько циклов готовится грунт, соответствующий условиям хвойного леса и степям Забайкалья. Новые площадки будут иметь большое научное и культурно-просветительское назначение. Кроме того, экспозиции заинтересуют тех, кто занимается ландшафтным дизайном, – добавил Вячеслав Стромилов.

Директор отметил, что после снятия ограничительных мер Забайкальский ботанический сад вновь сможет открыть двери для посетителей и предложить для них экскурсии по экспозициям и тематическим площадкам, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края.
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