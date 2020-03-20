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Усть-Ордынский округ подвёл итоги конкурсов по бурятскому языку

Усть-Ордынский округ подвёл итоги конкурсов по бурятскому языку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По результатам месячника будет издан сборник творческих работ детей и молодёжи

По итогам окружного межмуниципального месячника по бурятскому языку в Усть-Ордынском Бурятском округе будет издан сборник творческих работ детей и молодёжи. В издание будут включены рисунки, сказки и сочинения победителей конкурсов, организованных администрацией УОБО и редакцией окружной газеты «Усть-Ордын унэн» в период традиционного ежегодного месячника. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя губернатора Иркутской области – руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

По словам главы округа, в этом году месячник был посвящён празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Основными задачами этого творческого проекта являются внедрение новых форм и методов сохранения, развития и популяризации родных языков; выявление и поддержка одарённых детей и молодёжи. Общее количество участников в этом году составило 93 человека.

Для участия в заочных конкурсах, проходивших в течение месяца, было подано 122 творческие работы. В конкурсе рисунков среди воспитанников дошкольных образовательных организаций и обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций округа победил Ярослав Мусатов из Аларского района. Первое место в конкурсе сочинений на родном языке среди учеников 5-7-х классов на тему «Великая Победа в истории моей семьи» занял Данил Манжиханов из Осинского района. По итогам заочной викторины в СМИ победу одержала Зоя Хартанова также из Осинского района.

Конкурс на лучшую презентацию на родном языке «Героям былых времен….» среди учеников 8-11-х классов был проведён в формате публичной защиты. Первое место завоевала Светлана Танганова из Баяндаевского района. Конкурс исполнителей песен на родном языке «Поём о Победе вместе» был проведён среди разных возрастных групп. В категории от 5 до 12 лет победила Арина Аксаева из Нукутского района, от 12 до 20 лет – Дарима Хахалова из Эхирит-Булагатского района. Ансамбль «Хараасгай» («Ласточка») из Эхирит-Булагатского района занял первое место в категории «Творческий коллектив». Участниками этого ансамбля являются воспитанники детского сада «Колосок» посёлка Усть-Ордынский. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Усть-Ордынский Бурятский округ месячник бурятский язык конкурс
 
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