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В Улан-Удэ издан сборник благопожеланий на бурятском языке

В Улан-Удэ издан сборник благопожеланий на бурятском языке
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко из архива
Книжку удобно брать с собой

В Улан-Удэ издан сборник благопожеланий, скороговорок и считалок на бурятском языке «Сагаан һарын бэлэг».

В книжку вошли благопожелания, скороговорки и считалки на бурятском языке. Авторами и информантами стали победители I Республиканского турнира мастеров художественного слова «Уран хэлэтэнэй урилдаан». Многие конкурсанты декламировали собственные благопожелания, искали и находили редко употребляемые скороговорки и считалки.

Турнир прошёл накануне национального праздника «Сагаалган». Участники состязались в трёх номинациях: «Yреэлнүүд – Благопожелания», «Жороо үгэнүүд – Скороговорки» и «Тоолуурнууд – Считалки». Всего на конкурс было подано 276 заявок от отдельных исполнителей и коллективов со всех районов Бурятии, а также из Усть-Ордынского Бурятского и Агинского Бурятского округов, из Шэнэхээна Автономного района Внутренняя Монголия (Китай).

– В настоящее время из богатейшего поэтического творчества народа сохраняется и развивается жанр благопожеланий, без них не проходит ни одно торжество, ни один праздник. Этот жанр до сих пор бытует в народе, и не собирается сдавать позиций. Чего не скажешь о других, так, к большому сожалению, совершенно исчезли из нашей жизни такие жанры детского фольклора, как эрхэлүүлэлгэнүүд (пестушки), зугаалалганууд (потешки), тоолуурнууд (считалочки), жороо үгэнүүд (скороговорки), оогололгонууд (приговорки, зовы). Книжка «Сагаан һарын бэлэг» малого формата, её удобно носить с собой в сумке. Особенно сейчас, в дни Сагаалгана можно воспользоваться благопожеланиями, например. Тираж издания 700 экземпляров. Половина из них уже распродана в первые дни праздника, – комментируют специалисты РЦНТ.



бурятский язык книга
 
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