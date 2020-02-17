Обряд Дугжууба в Улан-Удэ пройдёт в 12 местах

В дни Дугжуубы и Сагаалгана в Улан-Удэ усилят работу транспорта
Обряд Дугжууба пройдёт в Улан-Удэ 22 февраля, а праздник Белого месяца улан-удэнцы встретят 24 февраля. В эти дни работа общественного транспорта будет усилена, сообщает администрация Улан-Удэ.
22 февраля, в день проведения обряда Дугжууба, с 17:00 до окончания мероприятия, ориентировочно до 19:00, больше автобусов будет выделено в направлении микрорайона Верхняя Березовка, Лысая гора, Зелёный, Левый берег, 100-х кварталов и другие.
На прилегающих территориях будет организовано дежурство постов ДПС, проведено грейдирование для парковки автомобилей. Возможен перевод светофорного объекта на пересечении ул. Николая Петрова – выезд на Верхнюю Березовку в режим «жёлтое мигание» с 15:00 – 21:00.
Обряд Дугжууба пройдёт по адресам:
Железнодорожный район – четыре места проведения, начало в 18:00:
- Дацан «Хамбын хурээ», микрорайон Верхняя Березовка, 10 а;
- Буддийский центр «Ринпоче багша», микрорайон Лысая гора, ул. Стрелецкая, 1;
- Буддийская община «Мамба Шакьямуни Зандан Жуу», микрорайона Зелёный;
- дацан «Гандан», про. Автомобилистов, 1 «к».
Октябрьский район – пять мест:
- Буддийская община «Гандан Жамба Лин», ул. Красногвардейская, 15, (район ост. «Республиканский бизнес инкубатор») в 18:30;
- Буддийская община «Замбала», ул.Тобольская, 1 а, в 18:00 (костёр на территории ВСГУТУ, Ключевская, 40) в 18:00;
- Буддийский центр «Ламрим», ул. Бабушкина,188, (в районе остановки «микрорайон Горького») в 19:00;
- Буддийская община «Дхарма», проспекта Строителей, 46 а (в районе МУП КСК), в 18:00;
- Буддийская община «Джуд-Ши», 116 микрорайон, ул. Целебная, 1 (за 106 мкрн), в 16:00.
Советский район – три места с 17:30:
- Буддийский центр «Гуншоп Цокпа», ул. Калинина (костёр будет на ул. Набережной вблизи кафе «Грильяж»);
- Буддийская община «Арья Дари», ул. Гурульбинская, 15 (в районе АО «БурятГАЗ»);
- Буддийский центр «Отошо», ул. Каландаришвили (в районе стадиона «Спартак»).
24 февраля в связи с проведением праздника на площади Советов театрализованного представления, посвящённого Сагаалгана, с 10:00 будет усилена работа маршрутов под номерами 2, 3, 4, 15, 19, 33, 37, 40, 46, 55, 59, 82, 95, 97.
Изменение схемы автобусных маршрутов в центре города не предусматривается. Решение о закрытии движения для личного автотранспорта через площадь Советов ГИБДД будет приниматься по обстановке.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее ламы пояснили правила поведения на Дугжуубе для получения «огромной мощи».
Также 22 февраля в Улан-Удэ проведут обряд очищения и проводов старого года шаманы. Они также зажигают два костра – один для очищения от негатива, второй – для подношений божествам. В отличие от буддийского обряда, на кострах будут варить аршаны.
Обряд Дугжууба в Улан-Удэ пройдёт в 12 местах
Общество, Фото:
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