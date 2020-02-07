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В Бурятии пояснили правила на Дугжуубе для получения «огромной мощи»

В Бурятии пояснили правила на Дугжуубе для получения «огромной мощи»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
22 февраля во всех дацанах пройдёт ритуал очищения Дугжууба

Представители Буддийской традиционной Сангхи России подробно рассказали об обряде Дугжууба и как следует вести себя верующим.

Ритуал очищения Дугжууба проводится в преддверие Сагаалгана, нового года по буддийскому календарю. В этом году ритуал, который собирает тысячи верующих, состоится 22 февраля.

В 17:30 ламы начнут читать специальный молебен Дугжууба, после чего разведут ритуальный костёр.

Специально для Дугжуубы ламы готовят так называемый «Соор» – увенчанную черепом высокую пирамиду, напоминающую наконечник стрелы. Под ритуальные молитвы в него «вкладывают» подношение Чойжал сахюусану, когда разгорается огонь. Затем торжественно сжигают, читая особые молитвы и очищающие мантры и просят о защите всех присутствующих и молящихся. Всё это сжигается на большом костре как символ духовного очищения.

- Посредством этого ритуала мы приглашаем Чойжал сахюусана из его обители, то есть из Ада. Также устраняем препятствия в дыхании и опасности для жизни. Когда Чойжал сахюусан выходит на поверхность земли, раскрывая рот, мы подносим ритуальное подношение Балим в его пасть для дарования четырёх видов деятельности. В этот момент возжигают костёр, тем самым символизируя огонь, исходящий изо рта Чойжал сахюусана. Далее силами 15 защитников сторон света очищаем три сферы: сфера материи, сфера без материи и сфера желаний, - поясняют ламы.

Концепция этого ритуала заключается в подношении и в устранении препятствий и опасностей для жизни.

После некоторых молитв ламы отворачиваются от костра и больше не смотрят на него, тем самым показывая, что все плохое остаётся позади нас, и всё хорошее будет впереди. После прочтения особых молитв священнослужители уходят в дуган.

Перед самим ритуалом верующих призывают «собрать» со своего тела всю плохую энергию в клубок мысленно и представить, что это всё сгорает в огне. Обычно для прихожан, которые подготовили дома небольшие кусочки теста, салфетки или кусочки ткани и провели обтирание ими, сооружают меньший по размеру костёр. Принесённые с собой кусочки верующие бросают в этот костёр. Впрочем, в Сангхе отмечают: считается, что чем бросать в огонь тряпки и бумаги, лучше очиститься мысленно, это даст больший эффект.

«Ни в коем случае нельзя кидать принесённые кусочки в основной костёр, предназначенный для подношения защитнику Учения – Чойжал сахюусану», - предупреждают в Сангхе.

- Самое важное, чтобы мы смогли в момент обряда Дугжууба отказаться от своих последующих негативных действий и мыслей. И зародить силу устремления следовать в жизни благим делам. Тогда основная причина наших неудач в виде чёрной кармы будет ослаблена, и ритуал действительно обретёт огромную мощь. По завершению, когда всё плохое отброшено и устранено, следует омыть себя аршаном и сделать несколько его глотков. На этом завершается второй день подготовки, отсекающий чёрный хвост уходящего года, - заключили в Буддийской традиционной Сангхе России.


буддизм дугжууба
 
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